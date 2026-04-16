Cielo despejado y temperaturas mínimas en ascenso este jueves en la Comunitat

Archivo - Amanecer en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso de las temperaturas mínimas salvo en el tercio norte, donde habrá cambios ligeros.

Por su parte, las temperaturas máximas anotarán un ligero descenso en el interior de Alicante y habrá modificaciones ligeras en el resto de la autonomía.

Así mismo, esta jornada se espera viento flojo de dirección variable que tenderá a sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderada en el litoral central de la Comunitat.