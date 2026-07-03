Cielo despejado y temperaturas significativamente altas este viernes en el prelitoral de Valencia y Rincón de Ademúz

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas significativamente elevadas en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz.

Así mismo, esta jornada las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad sur de la autonomía y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

Además, se espera viento flojo variable, con intervalos de noroeste en el interior norte de Castellón por la mañana, que tenderá en general por la tarde a viento flojo del este y sureste con intervalos de intensidad moderada en el litoral central de la Comunitat.