Cielo nuboso, posibles chubascos y temperaturas sin cambios este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé chubascos y temperaturas sin cambios en un día en la que ya no hay vigentes alertas meteorológicas.

Así, se esperan chubascos en el interior de la mitad sur de la autonomía, ocasionalmente acompañados de tormenta y, en el resto de la Comunitat, habrá precipitaciones débiles y dispersas la segunda mitad del día.

Por su parte, esta jornada habrá viento flojo variable y tenderá a predominar la componente sur en las horas centrales. Habrá intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central de la autonomía.