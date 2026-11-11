Cielo nuboso y precipitaciones débiles este miércoles en la Comunitat

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé precipitaciones débiles a partir de la tarde, más probables y abundantes en la mitad norte.

Así mismo, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en la autonomía y, las máximas, no sufrirán cambios.

Por otro lado, hoy se espera viento flojo de componente oeste que cambiará a flojo de dirección variable al final de la jornada, han apuntado las mismas fuentes.