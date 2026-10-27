Cielo poco nuboso y temperaturas sin cambios este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso y no registrará cambios en la temperatura respecto a ayer, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al final del día podría haber intervalos nubosos en la autonomía y, además, Valencia anotará un ligero ascenso de las temperaturas máximas, han indicado las mismas fuentes.

Además, esta jornada se espera viento flojo de dirección variable y predominará la componente oeste por la tarde en el interior de Valencia. Tenderá a nordeste moderado en el litoral norte y central a últimas horas del día.