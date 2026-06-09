Cielo poco nuboso y temperaturas máximas en descenso este martes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso y registrará un descenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, esta jornada, las temperaturas mínimas no sufrirán muchos cambios en Castellón, subirán en el sur de Valencia y anotarán un ligero ascenso en el resto de la autonomía.

Además, se espera viento flojo variable que tenderá a este y nordeste flojo la segunda mitad del día con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral de Alicante.