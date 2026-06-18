Cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en ligero ascenso este jueves en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso aunque no se descartan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en la mitad sur de la autonomía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada, las temperaturas no registrarán muchos cambios salvo un ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur de la Comunitat y un pequeño descenso de las máximas en Valencia y Castellón.

Por otro lado se espera viento del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo de dirección variable en el resto de la autonomía, donde tenderá a predominar la componente este por la tarde.