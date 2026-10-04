Cielos nubosos y probabilidad de chubascos con alguna tormenta en el interior de la Comunitat Valenciana

Cielo nuboso en València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana presenta este domingo, 4 de octubre, cielos nubosos, sobre todo en el interior, con probabilidad de chubascos aislados ocasionalmente con tormenta, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registran un ligero descenso o sin cambios y las máximas, al contrario, suben ligeramente o se mantienen sin cambios.

En Alicante, el mercurio oscilará entre los 20 y los 28; en Castelló de la Plana, de 18 a 26 y, finalmente, en València, entre 17 y 25.

En el litoral, el viento sopla de flojo a moderado de norte y noreste, mientras que en el resto, lo hace con predominio de componente este.