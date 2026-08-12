Científicos asisten a un día "histórico" en Castelló: "Esto se tiene que vivir una vez en la vida"

Castellón vive ya la jornada histórica del eclipse total de Sol con una intensa programación de actividades - AYUNTAMIENTO CASTELLÓN

CASTELLÓ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El físico Javier Santaolalla y el biólogo Josep Calatayud han participado durante la mañana de este miércoles en las actividades divulgativas organizadas por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana para acompañar la jornada "histórica" del eclipse solar total que tendrá lugar esta tarde.

"Vamos a vivir una jornada increíble. Yo estoy muy emocionado porque estas cosas son de las que se tienen que vivir una vez en la vida. Por eso nos sentimos muy afortunados", ha manifestado Santaolalla, quien considera que este va a ser "uno de esos días que luego aparecen en los libros. Y todos vamos a ser protagonistas de este día", recoge el consistorio en un comunicado.

Por su parte, Calatayud ha explicado que los participantes en las actividades en Castelló han querido "ir más allá" y hacer que los asistentes no solo recuerden "ese minuto y medio" del eclipse, "sino también aprovechar este evento para divulgar ciencia y para despertar esa pasión por la ciencia por los pequeños por los mayores".

Los escenarios Sol, ubicado junto al Planetari y la playa del Pinar, y Luna, en la playa del Gurugú, han concentrado desde primera hora conferencias, ponencias y encuentros con estos divulgadores científicos, dentro de una programación que continuará durante toda la tarde hasta el eclipse.

Entre las autoridades han participado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; el subdelegado de Defensa, Moisés Izquierdo; la directora general de Atención Hospitalaria, Ana Isabel Teijelo, y la directora territorial de Sanidad, Eva Suárez.

"Hoy es un día histórico y lo que hemos hecho es aprovechar la oportunidad de estar en un lugar estratégico, en la franja donde mejor se va a ver ese eclipse total de sol, para poner en el mapa Castellón", ha destacado la primera edil, quien ha explicado que el puesto de mando avanzado está constituido desde las nueve de la mañana con más de 300 efectivos, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, etc.

Durante la mañana, el escenario Luna ha contado con la participación de Josep Calatayud, responsable del canal 'Control de Misión'; Doctor Fisión, uno de los divulgadores científicos con mayor comunidad en redes sociales; el ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo, que cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube, o la periodista y divulgadora castellonense Rocío Vidal, conocida en redes sociales como 'La Gata de Schrödinger'.

Paralelamente, el escenario Sol ha acogido una programación protagonizada por algunas de las voces más reconocidas de la divulgación científica. Santaolalla y Calatayud han participado en una mesa redonda sobre el fenómeno del eclipse y la importancia de acercar la ciencia y la astronomía a la ciudadanía.

La programación ha incluido ponencias especializadas: 'El instrumento que salvó la astronomía', por el químico y divulgador Aythami Soto; 'Eclipses de ayer y allá', a cargo del físico y divulgador valenciano José Luis Oltra, y 'Emergencias sin gravedad, cómo salvar vidas más allá de la Tierra' por la doctora y divulgadora Paula García.

CIENCIA Y ASTRONOMÍA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

También se han organizado propuestas dirigidas al público familiar, con talleres destinados a acercar la astronomía y la ciencia a los más pequeños de una manera didáctica y participativa. Javier Gómez, un niño enfermo y aficionado a la astronomía que ha podido conocer en primera persona a los divulgadores gracias a Fundación Pequeño Deseo. La alcaldesa de Castelló, en la presencia de algunos de estos divulgadores, ha sido la encargada de entregarle una varita que simboliza "que los sueños se pueden hacer realidad".

Durante toda la mañana han estado en funcionamiento los seis puntos de información habilitados a lo largo del litoral castellonense. La programación continuará durante toda la tarde en los escenarios y en los espacios en las playas: divulgación científica, música, animación, actividades familiares y el seguimiento en directo del fenómeno en una jornada con la que el Ayuntamiento busca convertir Castelló en uno de los grandes puntos de referencia para vivir este acontecimiento astronómico. Tras el eclipse, la programación continuará con la observación nocturna de las Perseidas.