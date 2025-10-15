Cinco detenidos en altercados durante la protesta a las puertas del partido Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han sido detenidas en los altercados que se han producido durante la protesta convocada en el entorno del Roig Arena, donde se disputa a puerta cerrada el partido de baloncesto entre el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) del País Valencià ha convocado esta acción, que desde las 18.00 horas ha reunido en los alrededores del recinto multiusos a en torno a un millar de personas --según la estimación de la Delegación de Gobierno-- que han exigido libertad para Palestina y han clamado contra la política "genocida" del gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los ánimos se han ido caldeando a lo largo de la tarde. En un primer momento, se ha producido cierta tensión entre los manifestantes --que han ido llegando a los alrededores del arena por distintos flancos-- y la Policía al intentar los agentes que no avanzaran hacia el recinto.

Posteriormente, sí que ha habido una primera carga policial cuando algunos manifestantes ha realizado una sentada para cortar la circulación de vehículos en la calle Antonio Ferrandis. Han sido dispersados en unos minutos entre gritos de "Vergüenza me daría ser policía".

Después se han sucedido más incidentes, con contenedores, mesas y sillas volcados y lanzamiento de petardos por parte de un grupo minoritario. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia, ya que algunas personas han sufrido heridas.

Debido a la convocatoria de esta protesta, se ha desplegado un operativo especial de más de 500 agentes de la Policía Nacional.