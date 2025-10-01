Cinco detenidos por presentarse con su coche al examen de recuperación de puntos

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana (GIAT), en colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico y la Conselleria de la Generalitat Valenciana, han detenido a cinco personas por conducir un vehículo sin permiso por pérdida de puntos al ir a realizar el examen de recuperación de éstos.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, junto a estas tres personas, en el segundo cuatrimestre de año se ha detenido a cinco más por presuntamente realizar la prueba teórica del carnet tras suplantar la identidad de otras.

Esto ha tenido lugar en las sedes de exámenes de obtención del permiso de conducir de las tres Jefaturas de Tráfico de esta Comunidad Autónoma, así como en las aulas de exámenes de la Consellería de Medi Ambient, Infraestructures i Territori (Servei Territorial de Transport) para obtención del CAP,

En la provincia de Valencia se controlaron ocho personas haciendo uso de dispositivos electrónicos para copiar en los mencionados exámenes --dos para la obtención de permiso de conducir y ocho en la prueba CAP--; en la provincia de Alicante se controlaron cinco personas haciendo uso de dispositivos electrónicos para copiar e investigaron cinco personas por delito contra la seguridad vial y, en la provincia de Castellón, se controlaron cinco personas haciendo uso de dispositivos electrónicos para copiar e investigaron tres personas por delito de falsedad documental.

Estos delitos llevan aparejadas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses y penas de prisión de tres a seis meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, respectivamente.

También, durante el mismo periodo de tiempo han sido detectadas 19 personas con dispositivos electrónicos ocultos para copiar en la realización de las pruebas.

Esta conducta se encuentra tipificada como infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial (artículo 77), por utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en pruebas para la obtención y recuperación de permisos de conducir, sancionando al infractor con 500 euros de multa y la imposibilidad de presentarse a nuevo examen en un plazo de seis meses.