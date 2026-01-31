Cinco detenidos por robar reiteradamente en la comarca de la Vall de Albaida

Imagen de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a los autores de los 14 robos con fuerza cometidos desde diciembre del 2025 en las localidades valencianas de Beniganim, L'Ollería, Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent, Albaida y Adzaneta de Albaida.

Concretamente, se inició la Operación 'Beniganim-XA252' a principios de diciembre 2025 tras la comisión de varios robos con fuerza en las cosas en establecimientos públicos (bares y gasolineras) de distintas localidades de la comarca de la Vall de Albaida (Valencia): Beniganim, L'Ollería, Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent, Albaida y Adzaneta de Albaida.

En todos los hechos, se observa el mismo modus operandi: una banda organizada con varios individuos organizados entre ellos. Unos alquilaban furgonetas, otros las conducían y otros cometían los robos, habiendo una secuencia en los hechos y distribución de funciones, indicios de pertenencia a citado grupo criminal, ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras dos meses de seguimientos y recopilación de indicios por parte de los agentes, se logra identificar a los componentes de este grupo, localizando y procediendo a sus detenciones e investigaciones en las localidades de Villena (Alicante) y Ontinyent (Valencia) y puesta a disposición judicial.

Además, se han recuperado dos máquinas de tabaco y una de apuestas sustraídas, así como dos de las furgonetas alquiladas para cometer estos hechos, valoradas en 20.000 euros.

Como resultado de esta operación: cinco detenidos, tres investigados, (seis españoles y dos rumanos, de 21 a 36 años, hombres), a quienes se les imputan: 14 robos con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Ha sido de notable importancia, señala la Guardia Civil, las cámaras de seguridad aportadas por denunciantes y corporaciones locales como el Ayuntamiento de L' Olleria. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo de Investigación de Ontinyent. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ontinyent.