Cinco detenidos por robar reiteradamente en la comarca de la Vall de Albaida

Recuperan dos máquinas de tabaco y una de apuestas sustraídas, así como dos de las furgonetas alquiladas, valoradas en 20.000 euros

Imagen de un agente de la Guardia Civil
Imagen de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 31 enero 2026 10:10
   VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil han detenido a los autores de los 14 robos con fuerza cometidos desde diciembre del 2025 en las localidades valencianas de Beniganim, L'Ollería, Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent, Albaida y Adzaneta de Albaida.

   Concretamente, se inició la Operación 'Beniganim-XA252' a principios de diciembre 2025 tras la comisión de varios robos con fuerza en las cosas en establecimientos públicos (bares y gasolineras) de distintas localidades de la comarca de la Vall de Albaida (Valencia): Beniganim, L'Ollería, Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent, Albaida y Adzaneta de Albaida.

   En todos los hechos, se observa el mismo modus operandi: una banda organizada con varios individuos organizados entre ellos. Unos alquilaban furgonetas, otros las conducían y otros cometían los robos, habiendo una secuencia en los hechos y distribución de funciones, indicios de pertenencia a citado grupo criminal, ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

   Tras dos meses de seguimientos y recopilación de indicios por parte de los agentes, se logra identificar a los componentes de este grupo, localizando y procediendo a sus detenciones e investigaciones en las localidades de Villena (Alicante) y Ontinyent (Valencia) y puesta a disposición judicial.

   Además, se han recuperado dos máquinas de tabaco y una de apuestas sustraídas, así como dos de las furgonetas alquiladas para cometer estos hechos, valoradas en 20.000 euros.

   Como resultado de esta operación: cinco detenidos, tres investigados, (seis españoles y dos rumanos, de 21 a 36 años, hombres), a quienes se les imputan: 14 robos con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

   Ha sido de notable importancia, señala la Guardia Civil, las cámaras de seguridad aportadas por denunciantes y corporaciones locales como el Ayuntamiento de L' Olleria. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo de Investigación de Ontinyent. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ontinyent.

