Cinco heridos en un accidente entre dos coches en la calle Isla Cabrera de València

VALÈNCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas, de entre 21 y 24 años, han resultado heridas este sábado tras sufrir un accidente entre dos coches en la calle Isla Cabrera de València.

El aviso se ha recibido sobre las 2.40 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado una unidad del SAMU y una SVB, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios médicos han asistido a los heridos por diversas contusiones y, posteriormente, han sido trasladados al Hospital La Fe y al Doctor Peset.