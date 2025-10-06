Cinco mujeres heridas en un accidente entre dos coches en la CV-740 a su paso por Xàbia (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco mujeres de entre 21 y 28 años han resultado heridas este lunes de madrugada en un accidente en el que se han visto implicados dos coches en la carretera CV-740 a su paso por el municipio alicantino de Xàbia, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que tras recibir el aviso del siniestro a las 01.10 horas, ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), dos del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional.

Los servicios médicos han asistido a las cinco mujeres. En concreto, una de las heridas, de 21 años, ha sido trasladada por traumatismo abdominal y fractura de pelvis hasta el Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa. Por su parte, las otras afectadas han sido evacuadas hasta el Hospital de Dénia: una de 22 años por fractura de fémur y otras tres de 22, 24 y 28 años por policontusiones.