Cinema Jove abre su 41 edición con el estreno del thriller sueco 'The Patron' - REMITIDA CINEMA JOVE

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana, inaugura su 41ª edición este viernes con una gala "musical, participativa y plurilingüe" a la que seguirá la proyección de la película sueca 'The Patron', ópera prima de la directora Julia Thelin.

La directora del festival, María Albiñana, ha avanzado que se tratará de "una gala elegante, plurilingüe, musical y con un toque punk". En esta línea, la propuesta escénica combinará "humor, referencias cinematográficas y actuaciones en directo en un formato dinámico pensado para integrar la información del certamen en el propio desarrollo del espectáculo", según ha explicado el director de la gala, Jaime Pujol.

El acto estará presentado por los actores Sandra Cervera y Juanjo Pardo y contará, un año más, con el equipo creativo formado por Jaime Pujol, Mamen Mengo y Víctor Lucas, responsables, respectivamente, del guion, la dirección escénica y la dirección musical.

La ceremonia adoptará un formato trilingüe que alternará castellano, valenciano e inglés para reflejar la dimensión internacional del festival. Sobre el escenario, los presentadores estarán acompañados por una banda de tres músicos que participará activamente en el desarrollo de la cita cultural.

La propuesta escénica tendrá, además, un marcado aire ochentero, en homenaje a la década en la que nació Cinema Jove, reforzada con proyecciones audiovisuales en las pantallas del escenario. La participación del público será también un elemento central, simbolizado desde el inicio por la imagen de una butaca vacía que invita a ser ocupada y que reaparecerá en la clausula del festival, el próximo 27 de junio, como metáfora del papel esencial que tienen los espectadores en Cinema Jove.

Durante el acto se entregará el premio Luna de València al creador de cine y televisión Félix Sabroso, un guionista y realizador que aúna la convivencia de géneros y de medios, en sintonía con el espíritu del festival.

Tras la gala tendrá lugar la proyección de la película 'The Patron', debut en el largometraje de la directora sueca Julia Thelin, que plantea una sátira social en la que se combinan los códigos del 'thriller' con una mirada crítica al mundo del arte y a las estructuras de clase en los países nórdicos.

"La idea se me ocurrió un día que me pregunté qué pasaría si mintiera sin preocuparme por las consecuencias y todas las posibilidades que se me abrirían en ese momento", explica Julia Thelin, quien asistirá a la inauguración junto a la protagonista del filme, Carla Sehn.

UNA VIDA MÁS EMOCIONANTE

'The Patron' narra la historia de una limpiadora que aspira a una vida más emocionante y que, tras hacerse pasar por una influyente mecenas de arte, introduce a dos jóvenes en la lujosa vivienda vacía de su jefe Lo que comienza como un juego aparentemente inocente acaba convirtiéndose en una peligrosa espiral de engaños, deseo de reconocimiento y abuso de poder.

Con un tono "incisivo y mordaz", la cinta articula un discurso sobre las apariencias, la identidad y las desigualdades sociales a través de un triángulo de personajes encabezado por una protagonista femenina que bascula durante entre realidad y ficción.

Nacida en Estocolmo, Julia Thelin se ha consolidado como voz emergente del cine sueco. Sus cortometrajes 'Push It' (2017) y 'Tweener' (2018) fueron seleccionados en algunos de los principales festivales internacionales, incluidos Cannes, Toronto y la Berlinale. Además, ha sido residente en dos ocasiones del programa vinculado al legado de Ingmar Bergman.