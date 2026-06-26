Cinema Jove celebra un encuentro con la actriz Priscilla Delgado, premio 'Un futuro de cine' 2026

Priscilla Delgado - GVA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana ha celebrado un encuentro con el público con la actriz Priscilla Delgado, reconocida en esta edición con el premio 'Un futuro de cine', en el que ha hablado sobre la importancia de la preparación y el apoyo familiar en su carrera.

El acto, que ha tenido lugar en el Teatro Principal de València, se enmarca en el programa de encuentros con profesionales del sector del audiovisual que elabora el festival, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El certamen, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), le hará entrega del galardón el 27 de junio, durante en la gala de clausura de su 41 edición, a la que asistirán el director general de Cultura, Ignacio Prieto, y el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

La directora de Cinema Jove, María Albiñana, ha señalado que Priscilla "representa dos valores que definen a este festival: la voluntad de seguir creciendo, explorando y reinventándose a lo largo del tiempo, y el compromiso con el trabajo, la perseverancia y el aprendizaje constante como camino hacia la excelencia".

El talento de Delgado le ha procurado una sólida evolución artística en el panorama audiovisual contemporáneo. Nacida en Puerto Rico y criada en España, la actriz inició su carrera interpretativa a una edad muy temprana. El público la descubrió en la serie 'Los protegidos' (2010), cuando apenas tenía siete años.

Desde entonces, su visión del oficio ha evolucionado. Delgado recuerda sus inicios como "un juego desde la inocencia y la ignorancia absoluta que ha ido transformándose en un profundo sentido de la responsabilidad" a medida que ha asumido papeles adultos.

"A veces, crecer en un ambiente de muchísima expectación no es el mejor lugar para desarrollarte de forma segura. He tenido la suerte de hacerlo en España de la mano de gente muy templada, que ha cuidado el proceso, pero la industria son mares muy revueltos. Si el día de mañana esto no es sano, espero tener la seguridad de poder dejarlo, porque nada es para tanto y se puede crecer en otros espacios", ha reflexionado.

A la hora de construir sus papeles, prefiere desmarcarse de sus vivencias personales: "He ido comprendiendo que no me funciona trabajar desde mis experiencias o traumas. Para mí siempre es más importante indagar en el personaje y trabajar a partir del texto. Lo más saludable es basarse en el material".

SALTO INTERNACIONAL

Su proyección en otros países se consolidó de manera definitiva con su participación en la serie estadounidense 'A League of Their Own'. De aquella experiencia recuerda a su compañera Roberta Colindrez, quien ejerció de madrina para enseñarle "cómo funcionaban las cosas allí" en un mercado tan diferente, lo que ha reforzado su idea de que es vital que las actrices se sigan "arropando las unas a las otras".

En la actualidad, destaca como "una de las grandes revelaciones" de la tercera y última temporada de la serie 'Euphoria', al sumarse al elenco de jóvenes actores consolidados de esta cantera de la ficción contemporánea.

Durante el encuentro con el público, la artista ha alabado la "excelencia y seguridad" de Zendaya, compañera de rodaje, y ha subrayado la importancia "de que haya alguien que sepa cómo es todo esto y te lleve de la mano".

Finalmente, la ganadora del premio 'Un futuro de cine' ha reivindicado la necesidad de "proteger" las salas y la profesión en la era digital: "En un momento tan delicado para nuestra generación, con una tecnología que nos arrasa y nos atropella, es difícil mantenerse en pie y seguir haciendo las cosas de manera artesanal, pero el cine nos ayuda a entendernos como sociedad, nuestro pasado y hacia dónde vamos".