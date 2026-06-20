Cinema Jove estrena la película 'Filipiñana', del cineasta Rafael Manuel

Película ‘Filipiñana' - GVA

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), estrena el 21 de junio la premiada película 'Filipiñana' y el híbrido de ficción y documental taiwanés 'I Heard That They Are Not Going To See Each Other Anymore'.

Reconocida en la última edición de Sundance con el Premio Especial del Jurado a la visión creativa en la sección World Cinema, 'Filipiñana' es una coproducción entre Singapur y Reino Unido en la que el cineasta filipino Rafael Manuel disecciona con las dinámicas de poder y la profunda brecha entre las clases dirigentes en un resort de lujo.

En el largometraje, Manuel utiliza el deporte elitista del golf como la metáfora perfecta de su propio país: "Una parcela de tierra muy grande y fértil que es trabajada y labrada por muchísima gente, pero que, en última instancia, es disfrutada y aprovechada por solo unos pocos privilegiados", ha explicado el director.

Por su parte, 'I Heard That They Are Not Going To See Each Other Anymore' combina la ficción y la no ficción bajo el ritmo del cine hongkonés de los años noventa para explorar la soledad y la alienación del entorno urbano actual a través de sus personajes, tal como ha subrayado la Generalitat en un comunicado.

En palabras de su directora, Ka Ki Wong, la estructura de la película se ha diseñado "de manera única, al hacer que los propios actores compartan sus experiencias reales, sin revelar en ningún momento si están hablando como ellos mismos o a través de sus personajes"

SÁTIRA FUNCIONARIAL Y LA INFANCIA DE PABLO ESCOBAR EN FORMATO SERIADO

La Sección Oficial de Series cierra este domingo su programación competitiva con dos títulos internacionales. Entre ellos, destaca el estreno en España de 'Das Manko', una producción dirigida por el colectivo alemán homónimo junto al realizador Arne Feldhusen.

El proyecto se presenta como una comedia física que lleva al límite la incompetencia del cuerpo funcionarial. A través de un humor punzante, la serie propone una reflexión sobre la sociedad contemporánea y la compleja relación que mantenemos con el entorno laboral. Sus intérpretes utilizan gestos tomados de las artes circenses para transformar cada escena en un balé burlesco.

El guionista y actor de la propuesta, Bastian Reiber, así como el también actor y guionista David Simon y los integrantes del elenco Annika Meier, Carol Schuler y Christophe Jöde, presentarán 'Das Manko' en Cinema Jove tras haber pasado por el festival Séries Mania de Lille, donde obtuvieron el Premio a la Mejor Dirección en la sección Panorama Internacional.

En un registro completamente distinto se sitúa la producción de Disney + 'Dear Killer Nannies', un drama sobre la infancia del hijo del narcotraficante Pablo Escobar.

La producción está firmada, narrada y cocreada en primera persona por el propio Juan Pablo Escobar, quien colabora con los creadores Sebastián Ortega y Pablo Farina para ofrecer una mirada íntima, inédita y descarnada a la intrahistoria de uno de los periodos más complejos de Colombia.

TRES PANELES DE ANÁLISIS SOBRE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

La jornada se completa con la celebración de tres mesas redondas centradas en el análisis de la industria en el formato seriado. La primera de ellas abordará las coproducciones internacionales y la apertura a nuevos mercados, con el objetivo de analizar las claves de la financiación y la distribución a escala global.

En este encuentro participarán dos integrantes del jurado oficial de la presente edición de Cinema Jove: la representante de la televisión pública alemana ZDF y responsable de la supervisión de adquisiciones del equipo internacional de ficción, Julia Fidel, y el director de ficción de la productora australiana Easy Tiger, Christopher Sharp.

La segunda mesa redonda se centrará en la inteligencia artificial aplicada al ámbito audiovisual, con especial atención a su uso práctico, así como a los retos éticos y legales y al impacto creativo de estas herramientas.

Por último, se presentará un caso práctico de trayectoria hacia el largometraje, protagonizado por la realizadora rusoiraní Vasilisa Kuzmina, también miembro del jurado. Tras el reconocimiento internacional de su serie 'Alisa', presentada en festivales como South by Southwest (Austin) y el propio Cinema Jove, a cineasta expondrá su transición al formato con un proyecto de carácter distópico que desarrolla actualmente en España bajo la producción de Frank Ariza.