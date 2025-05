Cinema Jove explora la "trastienda emocional" de los ídolos de la Generación Z en el ciclo 'Backstage'

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), se adentra en los entresijos de la creación de los referentes de masas de la generación 'Centenial' con el ciclo 'Backstage: Ídolos Z'.

La propuesta engloba ocho películas recientes que arrojan una "mirada íntima" a la vida personal y profesional de sus protagonistas. Charli XCX, Amaia, Zoo, Bad Gyal, C. Tangana, BTS y los hermanos futbolistas Iñaki y Nico Williams se exponen a la cámara "en toda su grandeza y vulnerabilidad", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Los títulos elegidos exploran tanto el esfuerzo de sus protagonistas para superarse como sus inseguridades, sus vínculos familiares y las relaciones no siempre sanas con la comunidad de seguidores", ha señalado el director de Cinema Jove, Carlos Madrid. "Se trata de personas muy jóvenes que no siempre están preparadas para lidiar con la presión que supone la exposición pública", ha destacado.

En su gran mayoría, se trata de artistas del mundo de la música que descubren el proceso de creación de álbumes seminales en sus trayectorias. Tal es el caso de Charli XCX, autora de uno de los discos más impactantes y premiados de 2024, 'Brat'.

En 'Alone Together' (2021), dirigido por Bradley Bell y Pablo Jones-Soler, la británica comparte el proceso creativo de su anterior álbum, 'How I'm feeling now'. Para desarrollarlo, la cantante se fijó el reto de componerlo en tan solo 40 días, poniendo a prueba sus límites emocionales y artísticos.

"Muchos de los documentales revelan las nuevas formas de producción y de promoción musical, muy ligadas en el primer caso al teletrabajo y en el segundo, a la mercadotecnia", ha apuntado Madrid.

Con la gira 'Love Yourself: Speak Yourself', el grupo coreano BTS se convirtió en la primera banda de su país en actuar en el Estadio de Wembley y ofrecieron conciertos en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, São Paulo, Londres, París, Osaka, Shizuoka, Riad y Seúl. 'Break The Silence: The Movie' (2020), dirigido por Jun-Soo Park, da acceso ilimitado a la banda durante la gira para conocer a cada uno de sus siete miembros tras los escenarios.

En el caso de 'Esta ambición desmedida' (2023), dirigido por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González, lo que se refleja es el "reto" que se impuso C. Tangana de crear la gira "más ambiciosa de su carrera y revolucionar el concepto del directo".

El documental sigue al artista durante más de cuatro años, desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del espectáculo, pasando por la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica.

'Una vuelta al sol' (2020), dirigido por Marc Pujolar, también abre una ventana a las experiencias y reflexiones que condujeron al lanzamiento del primer disco de Amaia, 'Pero no pasa nada', y el desarrollo de una gira de conciertos.

Se trata de una "búsqueda interior" a lo largo de un año entero, que lleva a la artista de Pamplona de Nueva York a Buenos Aires, mientras compagina sus estudios de piano con los retos de una nueva vida independiente en Barcelona. Amaia fue la última artista distinguida con el premio 'Un futuro de Cine' de Cinema Jove.

En 'La Joia' (2024), dirigido por el castellonense David Camarero, se exponen las interioridades del vertiginoso ascenso de Bad Gyal como icono generacional. La cámara sigue a la cantante en su camino a la conquista del mainstream durante la gestación y salida de su primer disco, que se pospuso más de un año y refleja luces y sombras del viaje emocional de una diva consciente de las trampas del negocio.

ZOO

Por último, 'Sobreviure a l'incendi' (2024), dirigido por el valenciano Josep Pitarch Garrido, se adentra en el mundo de Zoo, el grupo valenciano más exitoso de la última década. El documental embarca al público en un emocionante viaje a través de los diez años de una historia llena de alegrías y decepciones.

La programación se completa con el biopic 'Kneecap' (2024), dirigido por Rich Peppiatt, donde los miembros de la banda homónima de Belfast se interpretan a ellos mismos, y el documental deportivo 'Los Williams' (2024), dirigido por Raúl de la Fuente.

Anárquicos y rebeldes, los integrantes del trío de rap homónimo están dispuestos a todo para salvar su lengua materna, el gaélico. 'Kneecap' es una película irreverente que se ha convertido "en todo un fenómeno" que sirve de introducción a una de las bandas de música más polémicas de Irlanda.

Por último, Iñaki y Nico Williams cuentan "en primera persona" los conflictos que han marcado su vida: el racismo, la identidad, la frustración, la ambición, y el éxito. Son dos hermanos, futbolistas, vascos y 'beltzas', descendientes de ghaneses.

La pareja nos descubre su increíble historia a través de los dos años más cruciales de sus vidas. Desde su histórica participación en el Mundial de Catar por dos selecciones diferentes, hasta la ansiada victoria del Athletic Club en la Copa del Rey tras 40 años y el triunfo de Nico en la Eurocopa.