Cinema Jove Meets, nuevo espacio de networking del festival para impulsar el talento local

Cinema Jove refuerza su vertiente profesional con actividades dirigidas a la industria del audiovisual - GVA

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana, reforzará su vertiente profesional en su 41 edición, programada del 19 al 27 de junio, con una agenda de actividades de industria diseñada para generar sinergias entre creadores y profesionales de la producción y la distribución, analizar el estado del sector audiovisual en todos sus formatos y abrir nuevos espacios de reflexión entre creadores emergentes y consolidados.

Esta edición se pondrá en marcha Cinema Jove Meets, una iniciativa de networking que nace con el objetivo de impulsar la industria audiovisual y fomentar el encuentro entre sus diferentes áreas, avanza Cultura de la Generalitat.

Durante los días 21 y 25 de junio, el vestíbulo del Teatre Principal de València se convertirá en un espacio de conexión e intercambio donde participantes y jurados de las cuatro secciones oficiales (cortometrajes, largometrajes, series y Encuentro Audiovisual de Jóvenes), hubs audiovisuales valencianos, asociaciones y profesionales invitados interactuarán en unas jornadas concebidas para promover coproducciones y estrechar vínculos entre el talento local y el internacional.

"'Cinemajove Meets' trata de unificar las cuatro secciones oficiales, de abrir espacios para los diferentes formatos y fomentar la creación de redes con el talento local", explica la directora de Cinema Jove, María Albiñana. A su juicio, el éxito del festival "no solo ha de residir en proyectar lo mejor del cine internacional dirigido por menores de 40 años, sino también en su capacidad de generar industria, ya que València es una ciudad maravillosa para contar y atraer historias".

El sector del cortometraje tendrá un protagonismo central en la programación a través de paneles especializados que abordarán sus retos desde perspectivas creativas, analíticas y de mercado.

El 21 de junio se celebrará la sesión 'Creadoras de movimiento. Las mujeres que dibujan el mundo'. Tras la proyección de varios cortometrajes internacionales dirigidos por mujeres, Leticia Montalva, María Manero Muro, Sandra Gómez y María Trénor debatirán, bajo la moderación de María Lorenzo, sobre la situación actual del sector apoyándose en el último Informe MIA (Mujeres en la Industria de la Animación) para analizar la brecha de acceso y la representación femenina en puestos de liderazgo. Esta mesa está organizada por Cinema Jove junto a Prime the Animation!, la Red FAN (Festivals Animation Network) y MIA.

El 23 de junio, el jefe de programación del festival estonio PÖFF Shorts, Laurence Boyce, y de la productora de la casa francesa Respiro Productions, Amélie Quéret, y miembros del jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes debatirán sin filtros en 'Por qué unos cortos sí y otros no', sobre los criterios invisibles y las estrategias necesarias para circular con éxito por el circuito internacional de festivales.

El punto final al análisis industrial lo pondrá la presentación por primera vez en Cinema Jove del estudio 'El cortometraje español en 50 datos', programada el 26 de junio. Este informe pionero, impulsado por la Coordinadora del Cortometraje Español y apoyado por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales) y Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), ofrece un mapa analítico con datos actualizados hasta 2026. El estudio brinda una dimensión real del sector que servirá como herramienta de análisis, reflexión y debate para la industria audiovisual.

EVENTOS DE SERIES

Más allá de las proyecciones y de los coloquios donde los equipos responsables asistirán al festival para acercar sus series al público, la Sección Oficial de Series tiene previstos encuentros con profesionales que recogen inquietudes muy presentes en el sector.

Serán tres mesas redondas: coproduccionesm con la televisión alemana ZDF y la productora australiana más relevante del momento, Easy Tiger, como invitadas, la inteligencia artificial aplicada al audiovisual y, por último, el caso práctico de la ruso-iraní Vasilisa Kuzmina, que estuvo con su serie 'Alisa' en el Festival South By Southwest de Austin y en Cinema Jove y ahora ha comenzado a rodar un largometraje distópico en España producido por Fran Ariza.

El festival también dedicará un espacio destacado a la ficción seriada con la presentación el 23 de junio del libro del guion de la primera temporada de la premiada serie 'La Ruta', editado por el colectivo Setenta Teclas y DAMA. En la puesta de largo de la publicación participarán sus creadores, Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler, junto al guionista Gabi Ochoa. La cita es una oportunidad para desgranar la escritura de una producción que retrató la memoria cultural y social de la València de los años ochenta y noventa.

'MUJERES, CINE Y RESISTENCIA'

En cuanto a los paneles de la Sección Oficial de Largometrajes, la agenda se abrirá a la escena global con tres propuestas. El 20 de junio, la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat y la productora Marina Perales Marhuenda debatirán en 'Filmar a contracorriente: mujeres, cine y resistencia' sobre la creación cinematográfica femenina en contextos de desigualdad estructural y resistencia, tomando como punto de partida la película 'No Good Men', programada en la sección oficial de largometrajes a concurso de esta edición. Su trama está ambientada en el Afganistán previo al regreso de los talibanes.

El 24 de junio, la directora Ka Ki Wong, Junto a la actriz Elizabeth Fang, y el realizador William Wrubel --cuyas películas 'I heard that they are not going to see each other anymore' y 'When we saw each other more often', respectivamente, participan en la Sección Oficial-- analizarán en la mesa 'Más allá del 'coming-of-age': las claves estéticas de lo joven' cómo retratar la juventud actual alejándose de los tópicos habituales del género, y en su lugar apostar por lenguajes híbridos, espacios y silencios.

Y el 25 de junio, Frédéric Boyer, Maria Ekerhovd e Isabel Ivars aportarán en 'El viaje de una película: tres enfoques desde la industria' una visión integral del ciclo de vida de un filme en un encuentro que cruzará las miradas complementarias de la producción, la curaduría de festivales y las ventas internacionales.