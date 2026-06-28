Cinema Jove otorga el Premio Luna de València a la sátira social 'Filipiñana', de Rafael Manuel - CINEMA JOVE

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove ha otorgado el premio Luna de València a Mejor Película de la Sección Oficial de Largometrajes a la sátira social 'Filipiñana', dirigida por Rafael Manuel. La cinta también ha sido la favorita del Jurat Jove, según ha informado la generalitat en un comunicado.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes, compuesto por Maria Ekerhovd, Isabel Ivars y Frédéric Boyer, ha destacado que con este galardón celebran "una obra audaz y visualmente inolvidable, de una ambición artística notable".

Ambientada en el sofocante paisaje de un club de golf filipino, la película sigue el viaje de una joven a través de un contexto marcado por la desigualdad. De modo que 'Filipiñana' transforma lo que parece un día cualquiera en una "poderosa meditación sobre la clase social, el poder, la explotación y las historias ocultas".

El jurado ha alabado su imaginería meticulosa, su impactante fotografía y sus momentos de humor negro y absurdo. Su conclusión es que el filme "demuestra el poder del cine para crear significado a través de la imagen, la atmósfera y la presencia". Por su parte, el Jurat Jove ha justificado su premio "por sus impactantes imágenes y una crítica anticolonial plagada de simbolismos".

DIRECCIÓN, FOTOGRAFÍA Y ELENCO EN LARGOMETRAJES

El premio a la Mejor Dirección ha sido para la realizadora afgana Shahrbanoo Sadat por 'No Good Men', que también se ha alzado con el Premio del público. El jurado ha ensalzado su valentía para capturar la intersección entre lo personal y lo político en los turbulentos días previos al regreso de los talibanes al poder en Afganistán con una historia "profundamente conmovedora de resiliencia, amor y supervivencia", donde se brinda un poderoso retrato de mujeres que luchan por preservar sus voces.

Por su parte, el galardón al Mejor Reparto ha recaído en el elenco de la película 'On Our Own', Denisa Vraja, Vlad Furtuna, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu y Dominique Toma, de los que se ha aplaudido su "extraordinaria honestidad, calidez y resiliencia para retratar a unos niños obligados a navegar la edad adulta demasiado pronto".

En el apartado técnico, Tang Ka Hei ha recibido el premio a la Mejor Fotografía por 'I Heard That They Are Not Going to See Each Other Anymore', un trabajo que, en palabras del jurado, "transforma Taipéi en un paisaje onírico de anhelo, memoria y posibilidad".

Finalmente, el premio al Mejor Diseño de Sonido y Música ha sido para Ryan Billia y Jon Natchez por 'Zejtune', por crear un paisaje sonoro que se entrelaza con la música folk maltesa tradicional hasta convertirse en "el latido del corazón de la película".

MEJOR CORTOMETRAJE

El jurado de cortometrajes, integrado por Amélie Queret, Lucía Casañ y Laurence Boyce, ha otorgado el Premio Luna de València al Mejor Cortometraje a 'Ningú borda', de la directora catalana Júlia Coldwell. En su motivación valoran que configure "un universo único y surrealista con imágenes precisas, un excelente diseño de sonido, interpretaciones sólidas y un guion ingenioso y reflexivo".

La mención especial de esta categoría ha sido para 'Night of Passage', de Reza Rasouli, por ser una película "compleja en su simplicidad y que adopta una visión inesperada de un tema de actualidad con complejidad moral y excelencia técnica". Y Apolline Andreys ha recibido una Mención Especial a la Mejor Interpretación por su cortometraje 'Lady Attila'.

El Jurat Jove ha premiado la noruega 'Sand i tissen', de Ingrid Runde Saxegaard, porque "refleja la intimidad entre una madre y una hija desde una mirada muy íntima y personal". Además, el Premio Feroz Cinema Jove ha ido a parar a 'Un buen salvaje', del valenciano Joan Vives i Lozano. Por último, el público ha votado mayoritariamente 'Esto está frío', del valenciano Iván Fernández de Córdoba.

CATEGORÍA DE SERIES

El jurado de series, compuesto por Julia Fidel, Christopher Sharp y Vasilisa Kuzmina, ha elegido la producción sueca 'Hundanra', dirigida por Lisa Linnertorp, como la Mejor Serie de la edición.

Sus integrantes se han declarado impresionados por una producción que dibuja "un retrato vívido de una sociedad moderna y diversa, abrazando sus complejidades y contradicciones sin perder de vista las historias humanas en su centro". En concreto les han llamado la atención sus potentes actuaciones, su afilado montaje y unos personajes que se sienten "reales en sus tensas relaciones y vulnerabilidades".

El público, por su parte, ha otorgado el premio a la Mejor Serie a la alemana 'Das Manko', dirigida por Arne Feldhusen. La propuesta alemana también ha sido la preferida del Jurat Jove, "por su innovación en formato, temática, desarrollo colectivo y lenguaje universal".

La producción de Pablo Fendrik y Felipe Cano Ibáñez, 'Dear Killer Nannies', de Disney +, se ha llevado el premio a la Mejor Dirección, mientras que el galardón al Concepto Más Original ha sido para la francesa 'Respire Fort' de Arthur Fanget, gracias a su "innovación en formato, desarrollo colectivo y lenguaje universal".

ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES

El Encuentro Audiovisual de Jóvenes (EAJ) ha otorgado su primer premio en la categoría Amateur a 'Wounded Light', de Abril Catalina Beascoechea, que también se ha llevado la Mención Especial a Mejor Dirección.

Respecto al resto de menciones especiales, Irene Roig ha sido distinguida por su Guion para 'Canta, xiqueta, canta'; María Lucía Suárez Berbery y Erick Rafael Montes Molina, por la Dirección Artística de 'El niño de las orejas rojas'; Andrea Anghinetti, por su Fotografía para 'Catarsis'; y Álex López y Julia Balserini, por su Interpretación en 'El Lambo de San Blas'.

Este último corto, dirigido por David Sendín, también ha sido distinguido con un accésit y con el Premio Especial 'La Aventura del Saber' de La 2 de TVE. El Jurat Jove, por su parte, ha premiado 'A la vejez, viruelas', dirigido por Pol Aguilera.

Por último, los seleccionados para participar en la Residencia de Jóvenes Realizadores, que se celebrará en septiembre y estrena sede en LABA Valencia con un programa intensivo de mentoría y encuentros con productoras, son Abril Catalina Beascoechea, David Sendín, Irene Roig y André Brugnara.

MEJOR CARTEL Y CORTOS PARA NIÑOS

El festival también ha reconocido la excelencia en el diseño con el Premio al Mejor Cartel para María Cristina Pérez por el cortometraje de María Cristina Pérez 'Una vez en un cuerpo'. Finalmente, la nueva sección Cinema Kids, desarrollada a partir de una alianza estratégica con el festival francés Premiers Plans d'Angers, ha reconocido el cortometraje francosuizo 'Il était un fois à Dragonville', de Marika Herz, en la categoría de tres a seis años, y 'La légende du colibri', del francés Morgan Devos, en la de seis a nueve.

El encuentro Curt Creixent, cita de referencia e intercambio en torno al cortometraje organizado por el IVC que reúne a estudiantes y profesionales mediante pitchings, talleres, clases magistrales y paneles de debate, también ha entregado sus galardones de industria.

El premio al Mejor Proyecto de Cortometraje ha sido para 'Ocle', de Manuel Omonte, producido por Andreu Corberà y Begoña Palomares, mientras que el reconocimiento al Mejor Cortometraje en Postproducción ha recaído en 'La noche tendrá tus ojos', una propuesta de Amanda Cots y Ángel Suárez producida por Cots y Carolina Gómez.

Finalmente, el Premio Proyecto Corto Movistar+ ha sido otorgado a 'PAM', de Dani Feixas. Este galardón se reviste de un carácter histórico, ya que se concede por última vez en el marco del festival tras la decisión de Movistar Plus+ de eliminar definitivamente su programa 'Proyecto Corto'.

Esta iniciativa, crucial para el sector, adquiría los derechos de emisión de las películas cortas ganadoras en Cinema Jove, la Seminci de Valladolid y el FICX de Gijón. El programa se despide esta noche para preocupación del sector.