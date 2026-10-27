Cinesa LUXE Bonaire propone en Halloween un plan de cine "extremo" con un maratón de terror de 17 horas

Cartel del evento - CINESA LUXE BONAIRE

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un plan de cine "extremo" con 17 horas de proyecciones que aletrnarán clásicos y títulos actuales del género de terror. Esta es la propuesta para el público valenciano que ha preparado Cinesa LUXE Bonaire, en la localidad valenciana de Aldaia, en la noche de Halloween.

La compañía de exhibición cinematográfica impulsa 'Cinesa Room - Horror Edition', una maratón de 17 horas "del mejor cine de terror para vivir esta fecha tan señalada del calendario en pantalla grande, con películas tanto clásicas como actuales y con un evento hecho a medida para quienes creen que el terror se disfruta mejor en sala". Las entradas para el acontecimiento ya están a la venta en la web de la exhibidora.

De este modo, el sábado 31 de octubre a las diez de la mañana se apagarán las luces de Cinesa LUXE Bonaire para no volverse a encender hasta las 3 de la madrugada del 1 de noviembre.

La jornada apuesta por referentes del género y también por propuestas más recientes de culto entre el público actual, "siempre manteniendo el equilibrio entre títulos icónicos y éxitos modernos pensados para "sufrirlos" en pantalla grande", incide la organización del evento en un comunicado.

Así, se podrá disfrutar de películas como "It", "The Conjuring", "Malasaña 32" o "Malignant", entre otras que Cinesa "irá revelando poco a poco".

El primer evento de Cinesa Room-Horror Edition será simultáneo en varias ciudades españolas: Cinesa Diagonal (Barcelona), Cinesa Príncipe Pío (Madrid), Cinesa LUXE Bonaire (Aldaia, Valencia), Cinesa Puerto Venecia (Zaragoza) y Cinesa Mallorca Fashion Outlet (Marratxí, Mallorca).

"HACER ALGO DIFERENTE"

Ramon Biarnés, Managing Director Sur de Europa y Group Chief Retail Officer de Odeon Cinemas Group, comenta: "Este Halloween hemos querido hacer algo diferente e ir un paso más allá en nuestra apuesta por la innovación de la experiencia en sala. Con esto en mente, hemos montado un plan de diecisiete horas seguidas en cinco ciudades a la vez destinado a un público dispuesto a vivir una experiencia irrepetible, confiando en la capacidad de Cinesa para sorprender".

"Para nosotros, este gran evento es una oportunidad para volver a hablar con las nuevas generaciones que viven el cine de otra manera. Espero ver a mucha gente teniendo el valor de ver 17 horas de películas de terror, porque no hay mejor sitio para hacerlo que en Cinesa y en Cinesa Room", añade.

Cinesa Room - Horror Edition es la primera activación en el marco de Cinesa Room, una plataforma con la que Cinesa busca que las nuevas generaciones vuelvan a elegir ir al cine como plan de ocio preferente.