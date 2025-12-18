El circo del Escalante regresa con una ciudad mágica que llenará de música, color y acrobacias el Principal

Circo del Escalante - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, vuelve a llenar estas navidades el escenario del Teatro Principal de música y fantasía con el regreso de 'Un Nadal de circ a l'Escalante', un espectáculo de La Fam Produccions que, en esta ocasión, se presenta con una nueva versión.

En concreto, del 17 de diciembre al 4 de enero, la compañía castellonense invita a sumergirse en una ciudad mágica que, cuando cae el sol, sus calles se transforman en un espectáculo de música, acrobacias, luz y color, ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

"Desde el Escalante hemos apostado una Navidad más por acercar a los más pequeños la magia del circo de la mano de LA FAM, que subirá de nuevo al escenario del Principal con un espectáculo totalmente renovado, nuevo contenido y múltiples disciplinas circenses que despertarán entre los más pequeños muchas emociones a través de la imaginación y con una puesta en escena vibrante con música en directo", ha señalado la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil.

La propuesta, dirigida por Sergi Heredia, cuenta con un gran nivel artístico, y su regreso a València "se ha vivido con gran emoción", ha apuntado la diputada. Tras el éxito en la pasada Navidad, el teatro de la Diputació de València ha vuelto a contar con La Fam y su espectacular puesta en escena.

"A dos días de comenzar las sesiones para el público familiar, las funciones ya están completas, lo que demuestra que 'Un Nadal de circ a l'Escalante' es una propuesta cultural diferente, y su regreso al Principal nos ilusiona mucho", ha comentado Rocío Gil.

PUESTA EN ESCENA POÉTICA

En 'Un Nadal de Circ a l'Escalante' se dan cita 13 artistas de circo y siete músicos. "Todos ellos dibujan un entorno mágico con acrobacias, malabares y música en directo generando una poética puesta en escena que desprende mucho color y una energía maravillosa", ha señalado el director de la compañía, Sergi Heredia.

"El espectáculo --ha continuado-- con una gran técnica circense, ofrece más de una decena de números trepidantes en sesenta minutos que se desarrollan dentro y fuera del escenario, algunos de ellos grupales con figuras y acrobacias en el aire que sorprenderán a toda la familia".

El espectáculo de circo multidisciplinar, de gran complejidad y formato, ilusionará a las familias con números como la rueda Cyr, el trapecio volante, el columpio ruso, malabares con mazas, el diábolo, manipulación de escobas, banquinas y portes acrobáticos, cuerdas aéreas, la barra rusa y la cama elástica.

Víctor Segarra, Gustavo Arruda - Guga, Laura Barba, Miguel Molinero, David Tornadijo - Torna, Paco Caravaca, Dídac Cano, Amanda Wilson, Cira Cabases, Edu Martínez, David Flores, Dani Silva, Javi Pérez, Mario Herrero y Rubén Traver son los intérpretes del espectáculo, que cuenta con visión externa de Adrian Schvarzstein, vestuario de Pascual Peris, escenografía de César Marín y música de Juanjo Ballester.

Además de los pases escolares, el Escalante ofrece funciones para público general durante las fiestas navideñas en el Teatre Principal, concretamente los días 20, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero de 2026 a las 18.00 horas.