El Círculo y Banco Sabadell colaboran para conocer "en profundidad" el perfil del directivo en Alicante

El director territorial de la zona este del Banco Sabadell, Fernando Canós; la presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo; y el director de Relaciones Externas y Desarrollo de Negocio de GfK-An NIQ Company, Carlos Mínguez, este miércoles - EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo-Directivos de Alicante y Banco Sabadell han presentado este miércoles su proyecto de colaboración para impulsar la primera Radiografía del Perfil del Directivo de la Provincia de Alicante, con el fin de conocer "en profundidad" cuál es la "realidad" de estos trabajadores en la zona.

Esperan tener los resultados del estudio "a finales de febrero". Entre los objetivos se encuentra saber quiénes lideran las empresas alicantinas, cuáles son sus principales retos, qué competencias demanda el entorno actual y cómo evolucionan los modelos de liderazgo y gestión empresarial.

En el acto han participado el director territorial de la zona este del Banco Sabadell, Fernando Canós; la presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo; y el director de Relaciones Externas y Desarrollo de Negocio de GfK-An NIQ Company, Carlos Mínguez.

Durante su intervención, Toledo ha resaltado el papel de los directivos y ha señalado que son quienes catalizan "muchísimas transformaciones", los que llevan la estrategia "a tierra" y los que ponen "criterio" entre el uso de la tecnología y la parte humana. "Su responsabilidad es tremenda", ha apostillado.

"Si ponemos en valor esa figura del directivo, vamos a poner en valor las empresas, y poniendo en valor las empresas mejoramos nuestra provincia, no solamente el tejido empresarial, sino también el tejido social", ha enfatizado.

Asimismo, ha sostenido que con el proyecto se verán "los puntos débiles, las carencias" y las "mejoras" que se pueden abordar. También ha destacado que el estudio será "inédito" y que pretenden extenderlo tanto a la Comunitat Valenciana como a todo el país.

Por su parte, Mínguez ha detallado que la idea del estudio es saber cómo es el directivo de la provincia en su perfil de "caracterización humana" y "formativo". En este sentido, ha indicado que la primera fase del proyecto se centra en la realización de encuestas.

De esta manera, El Círculo enviará correos electrónicos con encuestas anónimas que se complementarán con otras telefónicas hasta llegar a una muestra aproximada de 400 empresarios, según Mínguez, quien ha incidido en que estos directivos deben tener, al menos, diez personas a su cargo para poder participar en el estudio.

Asimismo, ha subrayado que la distribución de las encuestas será "proporcional" en las comarcas alicantinas, con el fin de tener toda la información de cada zona y poder realizar agrupaciones en función del sexo, la edad o cualquier atributo que sea "relevante".

En este contexto, Mínguez y Toledo han apuntado que se ha contemplado el número de encuestas necesarias para que el margen de error sea "mínimo", en este caso, de entre el 4,8 y el 5,8 por ciento.

DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS

En relación con la metodología de la primera Radiografía del Perfil del Directivo de la Provincia de Alicante, Canós ha remarcado durante su intervención que "para tomar una decisión hay que tener un buen diagnóstico".

Además, Toledo ha manifestado que buscan saber si los directivos de Alicante se han formado en la provincia o es gente que viene de fuera. Finalmente, ha apuntado que la idea es tener los resultados del estudio "a finales de febrero".