Cirque du Soleil levanta en Alicante la "gran carpa" de 'Kurios' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil ha levantado con la participación de un centenar de operarios en Playa de San Juan, en Alicante, la "gran carpa" sobre la que se representará el espectáculo 'Kurios. Gabinete de curiosidades', que arrancará el próximo jueves y se podrá disfrutar hasta el 23 de agosto.

Así, con esta propuesta, la compañía regresa a la capital alicantina, tras el "éxito" de 'Luzia' y 'Alegría. Bajo una nueva luz', han detallado fuentes municipales este viernes en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que ha asistido al levantamiento de la carpa, ha destacado que "Alicante es una de las pocas ciudades, seis en España, que van a poder disfrutar de 'Kurios', un espectáculo lleno de magia y poesía" que "depara muchas sorpresas".

"Es un placer recibir a Cirque du Soleil, una compañía de alto nivel que ayuda a situar a Alicante en el mapa de las grandes citas para ser el referente cultural que queremos y por el que trabajamos", ha agregado Beldjilali.

'Kurios', "aclamado por la crítica en todo el mundo", revisita "el estilo característico de Cirque du Soleil" y combina "acrobacias espectaculares con un toque de poesía, arte y humor". También desvela "un universo festivo de inspiración 'steampunk' en el que lo inesperado acecha en cada esquina", según la compañía.

Desde Cirque du Soleil han añadido que, "en un pasado alternativo pero familiar, Kurios se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos".

Cuando el científico consigue abrir la puerta a "este mundo de maravillas", el tiempo "se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una". "A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, Kurios estalla en una celebración del poder de la imaginación", han agregado.

Estrenada en Montreal (Canadá) en 2014, 'Kurios' "ha hipnotizado a más de seis millones de espectadores en 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas", según han resaltado desde Cirque du Soleil.