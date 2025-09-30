Archivo - Cirque du Soleil volverá a Alicante en julio de 2026 con 'Kurios' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil volverá a Alicante con 'Kurios. Gabinete de curiosidades', que se podrá ver a partir del 16 de julio de 2026 en la Gran Carpa de Playa de San Juan. La compañía estrena en España este espectáculo lleno de imaginación y curiosidad y apuesta de nuevo por la capital alicantina como escenario dentro de la gira a nivel nacional que visitará cinco ciudades.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que "la oferta cultural de Alicante cuenta de nuevo con un gran espectáculo de Cirque du Soleil, lo que significa un éxito asegurado". "Nos posiciona, además, dentro del reducido grupo de ciudades españolas que acogen 'Kurios. Gabinete de curiosidades'", ha apuntado.

La compañía canadiense invita a "escapar de la realidad y adentrarse en un mundo de extraordinaria imaginación" con este espectáculo para el que ya han puesto a la venta las entradas para miembros de Cirque Club. Para el público general, estarán disponibles a partir del jueves 2 de octubre en cirquedusoleil.com/kurios.

De esta forma, Alicante se une a la gira española de 'Kurios. Gabinete de curiosidades', que arrancó en Gijón y que pasará también por Sevilla, Bilbao y Málaga. Este es el quinto espectáculo que Cirque du Soleil trae a la ciudad. El último fue 'Alegría. Bajo una nueva luz', para el que incluso amplió fechas.

Según la compañía, esta obra, aplaudida por la crítica en todo el mundo, revisita "el estilo característico de Cirque du Soleil, combinando acrobacias espectaculares con un toque de poesía, arte y humor". Así, pretende desvelar un "universo festivo de inspiración 'steampunk' en el que lo inesperado acecha en cada esquina".

UN LUGAR DONDE AGUARDAN "LOS SUEÑOS MÁS GRANDIOSOS"

En un "pasado alternativo" pero "familiar", Kurios se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas "más locas y los sueños más grandiosos".

Una vez que el científico consigue abrir la puerta "a este mundo de maravillas", el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones, "improvisadas una a una".

Estrenada en Montreal (Canadá) en 2014, 'Kurios. Gabinete de curiosidades' ya la han disfrutado más de seis millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo, con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.