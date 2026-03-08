Ciudad de la Luz acogerá este año el rodaje de la película 'The People of the Book'

La productora Good Films Studios Spain S.L.Rodará parte de su nuevo largometraje en los estudios alicantinos durante la primavera y verano de 2026 - GVA

ALICANTE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudad de la Luz acoge el rodaje de la nueva película de Good Films Studios Spain SL, 'The People of the Book', un largometraje de 18 millones de euros que se encuentra actualmente en fase de preproducción y que filmará en los estudios alicantinos durante la primavera y verano de este año.

La productora que lidera el proyecto, Miriam Segal, ha confirmado oficialmente esta apuesta por los estudios de Ciudad de la Luz con un proyecto destacado. "Los estudios e instalaciones de Ciudad de la Luz, en Alicante, son realmente extraordinarios y un lugar excepcional para desarrollar nuestros proyectos cinematográficos", ha declarado.

Por su parte, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha remarcado que "es una satisfacción ver cómo las ayudas de la Generalitat Valenciana a grandes producciones cinematográficas como esta, que tiene un presupuesto de 18 millones de euros, se materializan en proyectos que multiplican su impacto y aportan un importante retorno en el territorio".

La preproducción comenzó en enero de 2026 en Ciudad de la Luz y el rodaje se extenderá hasta junio. 'The People of the Book' ha asegurado una financiación significativa, incluyendo hasta 1.500.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana, dentro de una convocatoria general --dotada con un total de 9,5 millones de euros repartidos entre 2025 y 2027-- enfocada en proyectos que inyecten gastos directamente en el territorio.

Este proyecto de Good Film Studios Spain SL tiene especial interés para el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana por el compromiso mostrado por su productora, Miriam Segal, para recabar personal cualificado local para atender las necesidades de esta producción.

Miriam Segal es una productora cinematográfica británica con una constante búsqueda de nuevas localizaciones que inspiren sus narrativas, como lo demuestra su elección del complejo alicantino de Ciudad de la Luz. Además de los estudios alicantinos, 'The People of the Book' se rodará en otros lugares como los alrededores de Alicante. También cuenta con el apoyo de la Región de Murcia.