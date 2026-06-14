Ciudad de la Luz crea una nueva página web para dar a conocer el ecosistema audiovisual de la Comunitat

Ciudad de la Luz en Alicante - GVA

ALICANTE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudad de la Luz en Alicante, consolidada como uno de los destinos "más completos de rodaje cinematográfico" en Europa, ha lanzado su nueva plataforma web con la que busca "dar un salto cualitativo en su estrategia de digitalización". Este portal ha sido diseñado para servir de herramienta integral a los agentes del ecosistema audiovisual, al "facilitar la captación de proyectos nacionales e internacionales en la Comunitat Valenciana".

La principal novedad de la plataforma es su simulador de plan de rodaje interactivo. Esta herramienta permite a los productores navegar por las instalaciones, desde los seis platós hasta el tanque de agua y los edificios de apoyo, así como al directorio de profesionales y servicios, para generar un simulador de plan de rodaje descargable en PDF.

Este documento unificado, listo para presupuestar, "optimiza los tiempos de preproducción al integrar especificaciones técnicas y logísticas en un solo clic", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

'HUB' PARA EL TALENTO Y EL TERRITORIO

La web incorpora un 'hub' audiovisual que alberga un directorio de profesionales y empresas de servicios, con el objetivo de "potenciar el tejido industrial local y regional".

Al registrarse, el talento de la Comunitat Valenciana gana visibilidad directa ante productoras de la talla de las que ya han confiado en los estudios, como las responsables de 'The Good Films Spain', 'Cascade', 'Venom: The last dance', 'The Walking Dead', Daryl Nixon, y también directores nacionales como Alejandro Amenábar, J. A. Bayona y Alberto Rodríguez, entre otros.

Asimismo, el portal ha estrenado una sección dedicada a localizaciones exteriores, donde ayuntamientos, 'film offices' y particulares pueden proponer espacios. Este "catálogo infinito" complementa los rodajes en estudio, al "aprovechar los más de 300 días de sol al año y la conectividad estratégica del territorio vía AVE y aeropuerto internacional".

La nueva web también actúa como ventanilla para la inversión cinematográfica. Los usuarios pueden consultar de forma ágil la 'Guía de producción' y los atractivos beneficios fiscales, que incluyen un 30 por ciento de deducción fiscal nacional y subvenciones regionales.

Alineada con el Pacto Verde Europeo, la plataforma también facilita la descarga del 'Green Book' de Ciudad de la Luz, el compromiso de los estudios hacia las emisiones 'Cero Neto'.

Esta apuesta por la sostenibilidad garantiza que las producciones cumplan con los requisitos para acceder a financiación verde, lo que consolida a Alicante como un "destino de rodaje inteligente, moderno y responsable con el medio ambiente".

La experiencia del usuario se complementa con una serie de galerías de imágenes que permiten realizar una primera inspección de los seis platós, tanto el tanque de agua exterior como los dos interiores, y las amplias áreas de 'backlot', entre otras zonas.

Esta herramienta facilita que localizadores y equipos de arte exploren las "infinitas posibilidades" del complejo desde cualquier ubicación, lo que "agiliza la toma de decisiones técnicas".

Finalmente, la página web se completa con un área de prensa diseñada para dar soporte a los profesionales de la información. Este servicio permite la descarga directa de notas oficiales y material gráfico de recurso para cubrir la actualidad de los estudios y un 'press clipping' con las noticias de Ciudad de la Luz.

Para garantizar su proyección global, tanto la navegación como todos los recursos descargables están disponibles íntegramente en tres idiomas: castellano, valenciano e inglés, lo que asegura una "comunicación eficaz" con todos los agentes del ecosistema cinematográfico.