La ciudad de València, semifinalista para ser Capital Europea de la Innovación 2027. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha sido seleccionada como ciudad semifinalista para ser Capital Europea de la Innovación 2027 (iCapital), "un reconocimiento de la Comisión Europea que distingue a las ciudades que están transformando la innovación en una herramienta para mejorar la vida de la ciudadanía, fortalecer sus ecosistemas y afrontar los grandes retos urbanos".

Así lo ha indicado, en un comunicado, el ayuntamiento de la capital valenciana, que ha señalado que esta candidatura "pone el foco en una nueva manera de entender la relación entre ciudad e innovación: el derecho a utilizar la ciudad como espacio real para innovar". Desde esta corporación local han apuntado que esa es "una visión que convierte las calles, los espacios públicos, las infraestructuras, los servicios municipales y el propio ecosistema urbano en un entorno de experimentación y aprendizaje".

"Ser finalistas para ser Capital Europea de la Innovación 2027 es un reconocimiento al trabajo que València está haciendo para convertir la innovación en una política de ciudad y, sobre todo, en una herramienta al servicio de las personas", ha asegurado la concejala de Innovación en esta ciudad, Paula Llobet.

"Nuestra candidatura parte de una idea muy sencilla: si queremos que las empresas, las universidades, los emprendedores y la ciudadanía innoven, tenemos que facilitarles la ciudad para que puedan hacerlo. Innovar no puede quedarse en un laboratorio, tiene que poder probarse en la vida real", ha añadido Llobet.

En la fase final, el jurado evaluará las candidaturas a partir de seis criterios. Estos son: experimentación, es decir, la capacidad de la ciudad para actuar como banco de pruebas de nuevas soluciones; construcción del ecosistema, fomentando la colaboración entre administraciones, empresas, startups, universidades, sociedad civil y ciudadanía; gobernanza y facilitación del ecosistema de innovación; y expansión, mediante la transferencia de conocimiento y la replicación de soluciones en otras ciudades.

A estos criterios se suman visión innovadora de ciudad, con una estrategia a largo plazo vinculada a las transiciones verde y digital, y derechos de la ciudadanía, utilizando la innovación para reforzar la democracia, la inclusión, la cohesión social y la igualdad.

Estos seis ámbitos estructuran la candidatura presentada por València y serán la referencia para la evaluación de las ciudades finalistas, ha detallado su consistorio.

SANDBOX URBANO

Desde esta administración han destacado que uno de los principales elementos de la candidatura es "el Sandbox Urbano de València, un modelo que pone toda la ciudad a disposición de la innovación y la convierte en un gran laboratorio urbano para testar soluciones en condiciones reales".

Espacios, infraestructuras, servicios y eventos culturales y deportivos forman parte de este ecosistema abierto a la experimentación. De ellos, más de 150 recursos urbanos ya están preautorizados, facilitando y agilizando la puesta en marcha de proyectos piloto, ha concretado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha comentado que en menos de dos años, más de 80 proyectos de innovación han solicitado participar en el Sandbox Urbano de València y más de 50 ya han accedido a este entorno de experimentación para probar sus soluciones en condiciones reales. Además, ha agregado, la mitad de los proyectos finalizados ha llegado al mercado según los resultados recogidos en la candidatura.

"TRABAJAR SOBRE LOS PROBLEMAS REALES DE LA CIUDAD"

"Lo importante no es solo que tengamos startups o tecnología, es que seamos capaces de poner todo ese conocimiento a trabajar sobre los problemas reales de la ciudad", ha explicado Paula Llobet.

La edil ha remarcado que "el Sandbox representa precisamente eso: abrir València para experimentar, aprender y convertir las buenas ideas en soluciones que puedan llegar a las personas".

Desde el consistorio han señalado también que la candidatura pone además en valor "la capacidad de València para conectar innovación, inversión, talento, conocimiento y administración pública". "La ciudad cuenta con un ecosistema formado por startups, empresas, universidades, centros tecnológicos, inversores y organizaciones especializadas, acompañado por instrumentos municipales de financiación, aceleración, innovación abierta y compra pública innovadora", han resaltado.

En este ámbito, el Ayuntamiento cuenta con programas de apoyo a startups y pymes innovadoras, financiación de proyectos de innovación y herramientas para facilitar que las soluciones desarrolladas puedan ser testadas y posteriormente incorporadas a los servicios públicos.

"CÓMO QUEREMOS QUE SEA VALÈNCIA"

"Esta candidatura no habla únicamente de tecnología. Habla de cómo queremos que sea València: una ciudad capaz de atraer talento, generar oportunidades, probar soluciones y compartir lo aprendido con otras ciudades europeas. La innovación tiene sentido cuando mejora los servicios, genera oportunidades y hace nuestra ciudad más sostenible, inclusiva y resiliente", ha expuesto Llobet.

Otro de los ejes de la candidatura es "la voluntad de compartir y transferir el conocimiento generado en la ciudad", han agregado desde la administración local. En este sentido, han destacado que València participa en más de 35 proyectos europeos desde 2023, movilizando más de 226 millones de euros de presupuesto total y con más de 38 millones de euros directamente atraídos a la región valenciana.

"Estos proyectos reúnen a más de 350 organizaciones para desarrollar y validar soluciones en ámbitos estratégicos. La ciudad participa además en redes internacionales y trabaja con ecosistemas de innovación de distintos continentes. Su modelo de Sandbox Urbano ya está siendo compartido con otras ciudades, con el objetivo de facilitar su adaptación y ampliar el impacto del conocimiento generado en València", han continuado.

"AYUDA A OTRAS CIUDADES"

"Queremos que València no solo sea una ciudad donde ocurren cosas innovadoras, sino una ciudad que ayuda a otras ciudades a innovar. Ser finalistas nos permite compartir esta visión con Europa y demostrar que la innovación urbana puede convertirse en una capacidad permanente de las ciudades", ha afirmado Llobet.

La candidatura cuenta con el impulso del ecosistema de innovación de València, que reúne a administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos, empresas, startups, inversores y ciudadanía. Entre los principales agentes están València Innovation Capital, Invest in Valencia, Startup Valencia, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, REDIT, Marina de Empresas -EDEM, Lanzadera y Angels-, Valencia Silicon Cluster, KM ZERO Food Innovation Hub, Ideas UPV, Valencia Digital Summit (VDS), The Terminal Hub, BioHub VLC y la Fundación Valenciaport, junto a otras empresas y organizaciones tecnológicas y de conocimiento vinculadas a la experimentación, la transferencia tecnológica y la conexión internacional.