Cartel de 'Ciudades que suenan, ciudades que viven'. - REMITIDA MÚSICAPROCV

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de promotores musicales Promfest y MúsicaproCV organizan, en colaboración con la federación FOTUR, el ciclo 'Ciudades que suenan, ciudades que viven. Conversaciones sobre la València que queremos'. El foro nace como un espacio de mediación cultural y escucha entre quienes viven en los barrios, organizan conciertos y festivales o trabajan en la gestión en València.

Según explican los organizadores en un comunicado, la convivencia entre la actividad cultural, el descanso vecinal y el uso compartido del espacio público es "uno de los grandes retos de las ciudades".

Con el objetivo de "abrir un espacio de diálogo y buscar soluciones compartidas", el encuentro reunirá a representantes de administraciones públicas, especialistas internacionales, entidades vecinales, profesionales de la música y agentes del ocio para debatir qué oportunidades abre una programación cultural activa y cómo gestionar su impacto en el entorno.

Las jornadas proponen abordar estos retos mediante el diálogo y la cooperación y examinar qué mecanismos de mediación, planificación y participación pueden ayudar a construir acuerdos que protejan tanto el derecho a participar en la vida cultural como el descanso y la calidad de vida de la ciudadanía.

"Las ciudades más innovadoras están desarrollando nuevas fórmulas de gobernanza cultural capaces de compatibilizar la actividad creativa con la convivencia vecinal. València tiene la oportunidad de situarse en ese debate internacional y construir su propio modelo desde la escucha y la participación", destacan los impulsores de la iniciativa.

De este modo, se llevarán a cabo tres sesiones bajo el título 'Ciudades que conviven con la música y el ocio'. La primera sesión reunirá experiencias de Barcelona y Berlín y una perspectiva internacional sobre planificación nocturna.

SOSTENIBILIDAD URBANA

Participarán Carmen Zapata, comisionada de la noche del Ayuntamiento de Barcelona, Andreina Seijas, fundadora de Night Tank y especialista en planificación y gobernanza urbana nocturna, y Marc Wohlrabe, cofundador de Clubcommission Berlin e impulsor de Stadt Nach Acht. Sus intervenciones abordarán cómo la mediación, la planificación y la participación pueden ayudar a conciliar la actividad cultural y el ocio con el descanso vecinal y la sostenibilidad urbana.

La segunda jornada pondrá en común la experiencia del sector del ocio, las asociaciones vecinales y la estrategia musical de la ciudad. Participarán Víctor Pérez, presidente de FOTUR, María José Broseta, presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, y Juan Pablo Valero, director de Valencia Music City.

Y el 16 de diciembre se desarrollará una sesión presencial abordará los retos de convivencia desde la experiencia de quienes organizan conciertos y festivales. Intervendrán David Sánchez, presidente de The Music Republic y CEO de Arenal Sound y Festival de les Arts, Juanjo Talaván, CEO de Big Sound Festival, Víctor Pérez, presidente de FOTUR, Joanvi Díez, presidente de Promfest, y Sergi Almiñana, presidente de Música ProCV.

Este encuentro contará también con la asistencia de Marian Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana.

El acceso es gratuito. Los enlaces de conexión de los días 2 y 9 están publicados en la web de Promfest. Para asistir a la sesión presencial del día 16 es necesario completar el formulario de inscripción.