La Ciutat de les Arts i les Ciències elige su felicitación navideña entre 1.500 dibujos
VALENCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha elegido su felicitación navideña entre 1.500 dibujos que se han presentado al concurso 'Navidad en la Ciutat de les Arts i les Ciències'. El dibujo ganador de los nueve finalistas es una acuarela (imagen central del collage) obra de Nuofei L., estudiante de 5.º de Primaria del CEU San Pablo.
La entrega de los premios a los finalistas, que incluyen entradas para visitar la Ciutat de les Arts i les Ciències, se celebrará el próximo lunes 22 de diciembre en el Paseo de Arbotantes, donde está instalado el mercado de Navidad.
De los trabajos presentados se han seleccionado tres dibujos finalistas por cada dos cursos de primaria. De 1.º y 2.º de Primaria, las postales de Fernando C.G. del Colegio Camarena Valterna, Marta S.C. del CEU San Pablo y Kira K. del Colegio Argos han resultado las ganadoras.
En 3.º y 4.º de Primaria, son finalistas los dibujos realizados por Diego A. R. del Colegio La Salle de Paterna, Roman P. y Xinran T. del CEU San Pablo. En 5.º y 6.º de Primaria, han ganado Martín L.C. del Colegio Camarena Valterna, Nuria L. S. del CEIP Miguel Hernández de Torrent, y Nuofei L. del CEU San Pablo, que firma la postal elegida por la Ciutat de les Arts i les Ciències.