La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece este verano un programa completo de planes y amplia su horario

PLANES DE VERANO EN LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES - JORGE FRAILE

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece para este verano un programa completo de planes con los planetarios en directo 'Las Nocturnas de verano', el estreno de la película 'Recombination. Más allá de la materia' y la nueva exposición interactiva '¡Bailar! El arte de moverse' del Museu de les Ciències.

Además, el complejo amplía estos meses sus horarios de manera que el Museu de les Ciències está abierto de 10.00 a 21.00 horas hasta el 6 de septiembre, con talleres de 'La Ciencia a Escena', visitas guiadas y espectáculos en el Teatro de la Ciencia todos los días, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El Hemisfèric proyecta más sesiones en julio y agosto. Entre las actividades de divulgación, destaca la observación diurna con telescopios el próximo 21 de julio a las 11.00 horas en los exteriores, una jornada de libre acceso y gratuita que se completará con una conferencia a las 19.00 horas sobre el próximo eclipse solar en el Auditorio del Museu de les Ciències.

Otra de las novedades de 2026 está en los exteriores del complejo. La exposición abstracta 'Genoma y estructura escultórica' de Park Eun Sun que reúne un conjunto de ocho obras en gran formato realizadas en mármol, acero y granito.

'RECOMBINATION. MÁS ALLÁ DE LA MATERIA'

Esta nueva película, que se estrenará en el Hemisfèric de la Ciutat de les Arts, se centra en la visualización artística de fractales matemáticos, la música experimental y la relación entre arte, ciencia y espacio-tiempo.

Es una experiencia audiovisual inmersiva creada por el artista digital y fractal Julius Horsthuis, figura de referencia internacional en la exploración visual de las matemáticas y los sistemas infinitos.

'Recombination. Más allá de la materia' propone un viaje abstracto a través de cinco "mundos imaginarios construidos a partir de estructuras fractales de altísima complejidad matemática", un universo donde arte, ciencia y música convergen.

Este verano la programación del Hemisfèric también propone el documental 'Eclipse. El momento de la totalidad' que invita al público a "experimentar la belleza y espectacularidad" de los eclipses solares y lunares, así como otros fenómenos astronómicos relacionados con la Luna, además de prepararse para el "gran acontecimiento del verano": el eclipse del 12 de agosto.

ASTRONOMÍA Y ANIMACIÓN INFANTIL

También destacan el planetario en directo 'Las Nocturnas de Verano' que se celebra todos los martes y jueves a las 20.00 horas hasta el 3 de septiembre y está recomendado para mayores de 10 años. Hay prevista una sesión más el miércoles 9 de septiembre a las 19.00 horas.

A través de la narración de un planetarista, el público descubrirá el cielo nocturno estival y las constelaciones "más representativas" de esta época del año.

'Dinosaurios. Una historia de supervivencia', '3,2,1 Despegamos' y 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' son las tres propuestas de animación del Hemisfèric destinadas al público infantil y que les llevará a conocer mejor desde el mundo de los dinosaurios a la exploración espacial y valorar la "importancia de la conservación de los ecosistemas marinos".

BAILAR EN EL MUSEU

Otra de las novedades para este verano es la nueva exposición '¡Bailar! El arte de moverse', una muestra interactiva que "anima al visitante desde el primer momento a participar, girar, saltar y realizar coreografías e interactuar con otras personas y que llega por primera vez a España".

Se organiza en tres áreas temáticas en torno a tres "grandes" movimientos e ideas: 'Girar', 'Saltar' y 'Encontrarse'. Cada una de las secciones cuenta con propuestas que invitan a la participación del público a través de experiencias coreográficas colectivas e instalaciones educativas individuales, que explican conceptos "clave" del movimiento y la danza.

La bienvenida en 'Girar' es una instalación que "reta al público a controlar las letras de la palabra 'bailar' con el movimiento del cuerpo"; también se puede probar una kinesfera (esfera imaginada formada por veinte caras triangulares que representan los movimientos), imitar a bailarines y "dejarse llevar por una batalla de 'break dance', ritmos africanos o una farandola, entre danzas llenas de giros".

En 'Saltar' hay un espacio con huellas en el suelo para practicar saltos coordinados con diferentes ritmos ('El viaje rítmico') y crear una coreografía en pareja; aquí también el público encuentra el juego 'El gran salto' en el que se captura el salto del visitante y se reproduce en pantalla un análisis del movimiento.

El área denominada 'Encontrarse' acoge la instalación 'El tiovivo danzante', un espacio de danza grupal en el que se suceden tres bailes de salón de distintas épocas, cada uno con su propio universo musical.

También entre la oferta familiar del Museu de les Ciències, destaca la exposición 'Metamorfosis. El poder de la transformación' recomendada a partir de los 6 años, así como 'Teatro de la Ciencia'. Ubicado en la primera planta del Museu celebra dos espectáculos: el musical científico 'Ramona y Cajal' y el show 'Alto voltaje' dedicado al fenómeno de la electricidad.

Las exposiciones 'Marte. La conquista de un sueño', 'Gravedad Cero' y 'La Luna al alcance de tus manos' convierten a la tercera planta del Museu en un espacio para "explorar el cosmo"s y "soñar con otros mundos". También es posible pasear por un 'Bosque de Cromosomas' lleno de juegos interactivos sobre el cuerpo humano y la genética.