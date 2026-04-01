La Ciutat de les Arts y promotores buscan "soluciones" para los festivales tras la sentencia sobre el ruido

Ciutat de les Arts i les Ciències - GVA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València (CACSA) y los promotores musicales de los festivales que se celebran en su entorno buscan soluciones en cumplimiento de la sentencia que ampara a los vecinos por los ruidos excesivos.

Ambas partes han mantenido reuniones a lo largo de los últimos días --hoy mismo se ha desarrollado un encuentro-- para explorar posibles soluciones y "establecer las líneas a seguir en las próximas semanas", informa el complejo de cultura y ocio en un comunicado.

Asimismo, desde la Ciutat de les Arts i les Ciències explican que ha recibido la resolución MG-293 del Ayuntamiento de València que "ordena el cese inmediato y la prohibición de cualquier actividad que se desarrolle en el recinto que suponga el incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica".

En este sentido, los servicios jurídicos de la Ciudad de las Artes han analizado dicha resolución y "van a solicitar unas aclaraciones" al consistorio.

El actual equipo directivo de la Ciutat de les Arts i les Ciències, recalcan, "ha venido tomando diferentes medidas en aras a hacer compatibles la celebración de estas actividades con la convivencia vecinal".

"Prueba de ello --prosiguen-- es que se han reducido el número y días de los festivales y conciertos, además de una adecuación de los horarios, desapareciendo los eventos con finalización más allá de las 02.00 horas".

CATALÁ: "QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA"

Por su parte, preguntada sobre esta cuestión, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado este miércoles que la voluntad del Ayuntamiento es que "se cumpla la ordenanza de contaminación acústica, que no se autoricen en ese espacio actividades que superen los decibelios marcados en esa ordenanza y que se intente trabajar para la reubicación de este tipo de festivales en entornos que no generen molestias para los vecinos que han visto perjudicados sus derechos fundamentales".

La primera edil ha apuntado que el Ayuntamiento podrá opinar cuando haya propuestas de distintas localizaciones en el caso de que haya reubicaciones y ha añadido que ahora "es importante que CACSA reciba la instrucción de ejecución de la sentencia del Ayuntamiento".

Esto es lo que pasó ayer, ha aclarado, mediante la remisión del escrito sobre el que ahora CACSA pide aclaraciones.