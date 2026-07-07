Ciutat de les Ciències organiza una observación solar con telescopios y actividades en torno al eclipse del 12 de agosto

Archivo - La Ciutat de les Arts i les Ciències organiza una observación gratuita del sol con telescopios - JORGE FRAILE - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València organiza el próximo 21 de julio una observación solar con telescopios en los exteriores del Umbracle, entre las 11.00 y las 13.00 horas. Además, a las 19.00 horas, el Auditorio del Museu de les Ciències acogerá la conferencia 'El eclipse de nuestra vida', impartida por el divulgador Nacho Pérez, en la que abordará el gran fenómeno astronómico del verano: el eclipse total de Sol.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha invitado a todo el público a participar en estas actividades de libre acceso que forman parte del programa especial con motivo del eclipse del 12 de agosto.

Al respecto, ha destacado que "estamos ofreciendo a la ciudadanía contenidos en diversos formatos para enriquecer su experiencia personal durante el fenómeno del eclipse total solar, tanto a nivel cultural como científico".

Además, Ortells ha recordado que la tercera edición del concurso internacional de astrofotografía 'AstroCiutat' está dedicada de forma exclusiva al fenómeno de los eclipses solares. A través de este certamen, la Ciutat de les Arts i les Ciències quiere promover entre el público esta modalidad de la fotografía que vincula el arte con la ciencia y la divulgación astronómica. Las personas interesadas pueden enviar sus fotografías desde el jueves 13 de agosto de 2026 hasta el domingo 13 de septiembre.

La observación con telescopios del Sol prevista para el martes 21 de julio, de 11.00 a 13.00 horas, tendrá lugar en el Paseo de Arbotantes junto al Umbracle. Los asistentes podrán ver las manchas oscuras de la fotosfera o las protuberancias de la cromosfera, caracterizadas por su color rojo intenso.

Para ello, se dispondrá de varios telescopios: los equipados con un filtro para luz visible permiten la observación de las manchas solares (fotosfera), con los de tipo H-alfa se puede contemplar las llamaradas o protuberancias (cromosfera); también se instalará una pantalla blanca para proyectar la imagen del Sol. Esta actividad se realizará siempre que condiciones meteorológicas lo permitan.

Por la tarde, el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències acogerá la conferencia 'El eclipse de nuestra vida', de libre acceso hasta completar aforo, que será impartida por el responsable divulgación científica Galáctica/AstroÁndalus y coordinador del Centro de Difusión y Prácticas de la Astronomía de Teruel (Galáctica), Nacho Pérez.

En su charla, el divulgador compartirá con la audiencia por qué un eclipse es mucho más que un fenómeno astronómico, ya que puede ser considerado el encuentro perfecto entre el Sol, la Luna y los observadores, que intentan comprender su lugar en el universo.

Entre los nuevos contenidos con motivo del eclipse, destaca la película 'Eclipse. El momento de la totalidad', con más de 13.000 espectadores desde su estreno el pasado 28 de abril. Esta proyección utiliza imágenes reales captadas por reconocidos astrofotógrafos, junto con gráficos por ordenador, para mostrar cómo la Luna, al orbitar la Tierra cada mes, puede situarse entre nuestro planeta y cuerpos celestes más distantes, generando eclipses o incluso ocultaciones de planetas como Venus o Saturno.

El documental explica cómo ocurren los eclipses y se perciben desde distintos lugares del planeta o qué historias han creado a lo largo de la historia. Se muestran ocultaciones planetarias, eclipses lunares y diferentes tipos de eclipses solares - parcial, anular, total e híbrido-, acompañando al espectador desde montañas, desiertos salados, tradiciones ancestrales y paisajes espaciales. También aborda hitos científicos como la primera confirmación observacional de la relatividad general de Einstein durante el eclipse solar de 1919.

LA VERDADERA NATURALEZA DEL SOL

La experiencia culmina con la visión del eclipse total desde Wyoming. Las sesiones incluyen además el corto de 11 minutos 'The Incredible Sun', un documental 'fulldome' de 11 minutos que revela la verdadera naturaleza del Sol a través de impresionantes secuencias en timelapse creadas con imágenes reales captadas por la misión Solar Dynamics Observatory (SDO).

Gracias al procesamiento avanzado de estos datos, el documental revela la intensa actividad solar, mostrando fenómenos como erupciones, manchas solares y eyecciones de masa coronal, que demuestran que nuestra estrella está lejos de ser un astro tranquilo.