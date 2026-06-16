Claudia Pinto dirige 'Morir no siempre sale bien': "Me parece bastante difícil hacer una buena comedia"

Archivo - Imagen de la película 'Morir no siempre sale bien' - DANIEL EMPERADOR - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de cine Claudia Pinto ha presentado este martes en los cines Lys de València su nueva película 'Morir no siempre sale bien', una cinta con la que la realizadora reconoce que "sale de su zona de confort" y se estrena en registro cómico: "Me parece bastante difícil hacer una buena comedia", ha asegurado

En estos términos se ha expresado la realizadora, en una conversación con Europa Press, poco antes de la 'premiere' de la película --que se estrena este próximo 26 de junio-- a la que también han asistido los actores Ana Wagener, Tamara Casellas, Paula Muñoz y Jorge Motos.

Tras ganar el Goya en 2025 a Mejor Documental por 'Mientras seas tú', Pinto ha apostado por una comedia negra "con transfondo social" que cuenta con guion original de Luis Moreno y de la propia directora sobre una idea original de su compañero.

La cinta cuenta la historia de dos familias muy diferentes: una humilde y otra rica. La humilde está a punto de ser desahuciada y, para poder evitarlo, decide robar el cadáver del jefe que ha despedido al padre de familia y que ha propiciado esta situación. Por otro lado, la familia rica se encuentra también ante un problema: el padre ha defraudado Hacienda y ha fingido su muerte.

Para la directora, toda esta "locura" permite ilustrar la historia de "dos clases sociales muy diferentes que se ven obligadas a vivir juntas" y donde, la comedia, se convierte en "una "herramienta fantástica" para poder hablar de temas tan crudos como la vivienda, la corrupción o sobre qué estarías dispuesto a hacer para ser feliz.

"Todo envuelto dentro de esta cosa del humor que, en el fondo, también te puede congelar la sonrisa porque estás hablando de temas que son bastante serios", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que, independientemente de la clase social a la que corresponda el público que acuda a ver la película, cree que se van a poder sentir identificados con los personajes que salen ya que busca hacer "un retrato social".

"LA COMEDIA NO ES HACERSE EL GRACIOSO"

"Es un kaleidoscopio con diferentes personajes con los que te puedes sentir reflejado o no. En estas mujeres (las madres protagonistas), pero a la vez sus hijas, que también tienen mucha fuerza, para, de alguna manera, construir ese retrato global", ha señalado.

Asimismo, Claudia Pinto ha asegurado que uno de los "retos" del film ha sido poder equilibrar la comedia con el drama: "Ha sido una de las cosas más complicadas, encontrar ese tono en el que te puedas reír", ha afirmado.

"Yo le llamo humor empático porque siempre el tema es conseguir que no te rías de los personajes, sino a través de los personajes. Que no los veas por encima del hombro, sino que los veas a los ojos. Que la comedia no se ríe de ninguno de ellos. Y, eso, a veces eso no es tan fácil de conseguir", ha aseverado.

Sobre esta cuestión, la actriz Ana Wagener, quien da vida a la madre de la familia adinerada, ha añadido que para los personajes también ha sido "importantísimo" trabajar sus papeles desde el retrato y no desde la caricatura ya que considera que la comedia "es de las cosas que hay que hacerla de la más absoluta verdad".

"La comedia no es hacerse el gracioso, sino la gracia viene de la situación, de comentar el personaje. En este caso yo creo que era un poco lo que buscamos en todo momento con muchísimo cuidado además", ha indicado.

Respecto al cambio de registro de la realizadora, de un drama documental a una comedia, Pinto ha señalado que cuando le llegó el guion ella supo leerlo "entre líneas" y, aunque le pareció "muy divertido en la superficie", se dio cuenta de que "lo que estaba por debajo era bastante interesante para contar" y que podía tener "eco" en el tipo de cosas que a ella le gustan contar.

RODAJE EN EL PARQUE ALCOSA

"Para mí lo de las herencias emocionales es un tema que siempre me ha interesado. Me parece que esta película está llena de eso porque es de madres y de hijas, de esos trampolines que te vienen de fábrica y que, de repente, te encuentras en una casa con un tipo de vida, con un tipo de nivel social y, a partir de ahí, esas son las herramientas con las que tienes que trabajar. Entonces todo ese fondo de personajes me parecía muy interesante y vi que había de dónde sacarle chicha", ha explicado.

Igualmente, ha señalado que, para ella, apostar por una comedia en esta ocasión le permitía "salir" de su zona de confort y "entrar en un territorio" que entendía como "arriesgado" y que, al contrario de lo que mucha gente suele pensar, no considera "menor, sino todo lo contrario": "Me parece bastante difícil hacer una buena comedia", ha agregado.

La película se rodó durante cuatro semanas en diferentes lugares de la Comunitat Valenciana, entre las que se encuentran localizaciones en Alicante y en el Parque Alcosa de Alfafar, uno de los barrios más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Preguntada por cómo fue el rodaje en el Parque Alcosa, teniendo en cuenta que el barrio todavía no se había recuperado de la riada, la directora ha indicado que había "mucha sensibilidad en el entorno" y que, aunque en un principio pensaban que no podrían rodar allí por lo ocurrido, finalmente sí que pudieron y los vecinos se "volcaron" con ellos.

"En general nos recibieron bastante bien y era una manera también de reactivar un poco una zona que estaba, lamentablemente, muy devastada y muy entristecida", ha subrayado.

Por su parte, Tamara Casellas, quien interpreta a la madre de la familia obrera, ha señalado que grabar en el Parque fue una experiencia "muy bonita", a pesar de lo ocurrido, y que en el barrio "se palpaba mucho todavía ese desasosiego y esa tragedia".

"LAS LENGUAS CONVIVEN"

"La idea de rodar allí me pareció bonita, como bien dice Claudia, porque es una manera de poder reactivar un poco el pueblo y también de llevar un poco otro aire dentro de lo que estaban viviendo", ha señalado.

Por otro lado, los actores valencianos Jorge Motos y Paula Muñoz, que dan vida a los hijos de la familia rica, han puesto en relieve haber tenido la "suerte" de poder rodar en la Comunitat y poder acercar la geografía valenciana, la cultura y el idioma, a nivel nacional.

"La relación en nuestra familia yo creo que es muy realista porque con Pau, que es nuestro padre, hablamos en valenciano y con la madre hablamos en castellano. Y esto pasa mucho en las familias cuando la madre es de fuera", ha subrayado la actriz.

En este sentido, Motos ha indicado que introducir el valenciano dentro de la trama de la película le da "realismo" y permite mostrar que "las lenguas conviven": "Siento que estamos más acostumbrados a ver películas con partes en euskera, con partes en catalán, y por eso me siento muy orgulloso de estar en una película en la que se habla en valenciano", ha destacado.

La película está protagonizada por Tamara Casellas (Nos vemos en otra vida), Ana Wagener (Te estoy amando locamente), Juan Carlos Vellido (Bajo terapia) y Pau Dur (Pájaros) junto a Carmen Arrufat (La inocencia), Paula Muñoz (Eres tú), Daniel Pérez Prada (El pueblo), Raúl Prieto (Antidisturbios), Roberto Hoyo (Dieciocho) y Jorge Motos (El aspirante).

Es una coproducción entre Voramar Films y Tornasol Media que cuenta con la participación de RTVE, Movistar+ y Punt Media y con las ayudas del Institut Valencià de Cultura (IVC) y el ICAA del Ministerio de Cultura, así como con la financiación del ICO.