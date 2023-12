'Clubbing' con raíces populares, juegos en familia y creación contemporánea en el programa navideño del IVAM

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) propone, del 22 de diciembre al 7 de enero, más de una decena de talleres, actividades y activaciones con el fin de acercar su programa expositivo y ofrecer un espacio de experiencias para todos los públicos durante las fiestas navideñas.

Los andaluces Califato serán los encargados de hacer bailar a los asistentes el próximo viernes 22 de diciembre con uno de sus últimos DJ sets del año. Folklore, rumbeo, world music y electrónica a través de remixes, edits y todo el universo clubero y breakbetero subterráneo a partir de las 20.00 horas.

Con un amplio bagaje musical, la banda es conocida por mezclar reminiscencias de la tradición musical andaluza con géneros modernos como el rock, la electrónica o el punk. Sus canciones son una mezcla de sátira, reflexión y humor en lo que han denominado como "folclore futurista".

Previamente a la sesión de Califato, el viernes a las 18.30 horas, el IVAM inaugura una nueva propuesta de 'Estudio abierto' con el artista Carlos Maiques, que instalará su estudio en el IVAMLab3 hasta el 5 de enero.

Este proyecto de estudio abierto, que tuvo como primer artista invitado a LUCE, continúa este año con 'Pareidolia hipercúbica', en la que Carlos Maiques compartirá sus procesos de trabajo y generará un diálogo a través de diferentes ámbitos como la palabra, la representación gráfica o una performance electrónica.

PROPUESTAS FAMILIARES

Asimismo, durante los días navideños el IVAM ofrece cinco propuestas de talleres familiares. El primero es una nueva edición de 'Juguetoria', el taller de construcción y juego que inauguró el museo el pasado verano, dirigido a la primera infancia.

Otra propuesta es 'De sobte un conte!', donde se pondrá a prueba la espontaneidad narrativa de los participantes, uniendo literatura, oralidad y arte a partir de la exposición de 'Otobong Nkanga. Anhelo de luz del sur', que se clausura el 7 de enero.

Bajo el título 'Que el joc no s'acabe mai', el IVAM ofrece también a las familias un juego autónomo con el que dialogar con su colección para disfrutar en cualquier rincón del museo. Además, el más "rebelde" de los talleres, 'Al museo? No!', invita a recorrer los espacios del IVAM replanteando qué se puede o no hacer en los museos.

Por último, 'Troballa o deixalla?' es una propuesta de creación colectiva a partir de elementos inusitados y de espacios que no suelen ser accesibles en los museos.

MEDIACIONES ESPECIALES Y PERFORMANCE

Con motivo de la exposición 'Anhelo de luz del sur', el IVAM invita a aproximarse a la obra de Otobong Nkanga --recientemente galardonada con el premio 'Nasher' de escultura--, a través de diversas mediaciones.

Por una parte, el 27 de diciembre, la Escuela de Saberes Diversos de Poliglotía ofrecerá una visita especial a través de las voces de tres mujeres: la italiana Noemi Neri, la iraní Saba Moradi y la toledana Soledad Martín.

Por otro lado, el 5 de enero se podrá disfrutar de una nueva activación de la obra Carved to Flow (Tallado para fluir, 2016), de la mano de Lucía Jaén y Katalay Sun.

Asimismo, el equipo de mediación del IVAM propone diferentes visitas a las exposiciones del museo: 'La fotografía en medio', 'Ser artista. Julio González', 'Otobong Nkanga. Anhelo de luz del sur' y 'Trascity. Alberto Feijoo'.