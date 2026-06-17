La CNMC cuestiona el reparto de ayudas para formación en la Comunitat

Pymes - JCYL

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado en su resumen sobre sus actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) de mayo de 2026 el reparto de ayudas para formación en la Comunitat Valenciana.

En concreto, según detalla el resumen de la publicación, la autonomía solo permite la participación de una entidad por grupo empresarial en las ayudas de formación.

Esta medida, sostiene, "buscaría favorecer el acceso de más empresas, especialmente pymes". "El principio de 'concurrencia', por tanto, estaría asociado a un objetivo de política social: la formación de trabajadores empleados o desempleados".

Sin embargo, afirma que esta exigencia resulta "desproporcionada". A su entender, existen alternativas menos restrictivas para evitar la concentración de ayudas, como fijar límites según el número de empleados o el volumen de facturación de la empresa o del grupo empresarial, teniendo en cuenta el tamaño del mercado en la comunidad autónoma.