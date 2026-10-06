Un coche acaba empotrado contra un bajo en Alberic tras sufrir un accidente con un portacontenedores

Actuación de los bomberos - BOMBEROS

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha acabado empotrado contra un local comercial en la localidad valenciana de Alberic tras sufrir un accidente con un portacontenedores, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente ha tenido lugar este lunes, sobre las 19.15 horas, en la Avenida Ribera Alta de Alberic, cuando un camión portacontenedores se ha llevado por delante a un vehículo estacionado.

Tras ello, el coche ha impactado contra la fachada de un bajo comercial. Los bomberos han tenido que retirar el vehículo con una grúa y han realizado tareas de saneamiento. También han quitado una persiana metálica.

Los elementos estructurales del edificio no han sufrido daños, han indicado las mismas fuentes. Han actuado dos dotaciones de Alzira.