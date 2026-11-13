La codicia fraternal llega a la Mostra: "La familia es lo más preciado hasta que llega algo más rentable"

Herencias que dinamitan familias: ‘Honey Bunny’ lleva su mordaz sátira a la Mostra - MOSTRA VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Honey Bunny' ha aterrizado este viernes en la Mostra de València - Cinema del Mediterrani, donde entra en competición oficial para optar a la Palmera de Oro. Propone una mirada mordaz sobre la degradación de los lazos afectivos cuando entran en juego los intereses materiales.

Con un humor sumamente seco y una mirada incisiva, el cineasta croata Igor Jelinovi transforma una reunión fraternal en una sátira incómoda que destapa el egoísmo tras las apariencias domésticas, resumiendo la esencia moral del filme en una frase: "La familia es lo más preciado hasta que aparece algo más rentable", recoge la organización de la Mostra.

Ambientada en la idílica isla croata de Hvar, en pleno mar Adriático, la historia retrata las feroces disputas internas de una familia por el reparto de una codiciada casa de vacaciones. La trama sigue a Tonina, una mujer controladora que sostiene toda la logística familiar y asume el cuidado de su madre enferma. En un giro que dinamita la confianza del clan, Tonina decide comprar en secreto una parte de la propiedad a espaldas de su hermana Tajana, rompiendo un pacto previo entre ambas.

Jelinovi ha revelado en la Mostra que el germen de este proyecto se remonta a más de una década atrás y parte de una vivencia propia: "Me inspiré en un conflicto real que ocurrió en mi familia cuando mi madre y su hermana se enfrentaron por el reparto de una gran casa en la isla de Hvar. Escribí la primera versión del guion en 2012, pero me llevó tiempo darle la vuelta al enfoque y narrarlo todo desde el punto de vista de mi tía". Tras asegurar la financiación en 2021 y completar el rodaje en 2024, el proyecto vio finalmente la luz este año.

Más allá de la esfera doméstica, la cinta funciona como un retrato social de la Croacia contemporánea. El cineasta ha expuesto cómo la dependencia del sector turístico y el auge inmobiliario tensionan las relaciones personales en su país: "Somos un país pequeño cuya economía gira por completo en torno al turismo. Esto provoca choques constantes dentro de los hogares, ya que los bienes inmuebles son muy caros y representan un capital clave para el futuro; puedes alquilarlos o venderlos por mucho dinero. Como resultado, muchísimas familias acaban rotas y divididas por disputas patrimoniales".

Para dar vida a la protagonista, basada directamente en la figura de su tía, el realizador trabajó mano a mano con la actriz principal, Snje*ana Sinov*i* *i*kov, en un proceso creativo que se prolongó durante casi diez años con el objetivo de escapar de los arquetipos planos: "Para nosotros era fundamental que no fuera una mera herramienta narrativa, sino una mujer llena de matices, con luces y sombras. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos y virtudes, así que busqué retratar a alguien tal como somos en la vida real: buenos y malos al mismo tiempo".

ESTRENO EN RÓTERDAM

Esta coproducción entre Croacia y Serbia, que supone el debut en el largometraje de ficción de Jelinovi*, llega al festival valenciano avalada por un sólido recorrido internacional que arrancó con su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Róterdam.

Antes de su llegada a València, el filme se consolidó como el gran fenómeno cinematográfico de la temporada en su país al coronarse como la máxima triunfadora de la 73 edición del Festival de Cine de Pula, el certamen nacional más relevante de Croacia. Allí conquistó el Gran Arena de Oro a la Mejor Película, además de alzarse con los galardones a Mejor Guion, Mejor Actriz Principal y Mejor Actriz de Reparto.