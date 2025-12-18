El CODiNuCoVa recomienda pescados blancos, carnes magras y cocinar al horno para lograr menús saludables en Navidad

Alimentación en Navidad - COLEGIO DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha ofrecido este jueves unas pautas para hacer menús "más equilibrados, saludables y accesibles a todos los bolsillos" en Navidad y ha abogado por pescados blancos, carnes magras y cocinar al horno.

Los alimentos más consumidos en estas fechas son el marisco, las carnes rojas, los pescados frescos y los dulces típicos como el turrón o los mazapanes. "Es importante que en estas fechas seamos flexibles con nuestra alimentación. Son días de celebración alrededor de la mesa y, por ello, es momento de disfrutar", ha explicado en un comunicado María Tormo, vicepresidenta por Alicante del Colegio Oficial de Nutricionistas.

Además, desde el Colegio han indicado que durante estas fechas hay que priorizar que los alimentos que se consumen sean frescos, de temporada y proximidad. "Para asegurarnos de ello, una muy buena opción es acercarnos a comprar a los mercados, un lugar privilegiado donde encontrar alimentos frescos, que provienen de lugares muy cercanos y que se consumen en estos meses del año", ha indicado Tormo.

Los pescados, mariscos y carnes se encuentran entre los alimentos más consumidos en estas fechas. En el caso de los mariscos, se encuentran dos opciones muy adecuadas que, además de ser ricas en proteínas de alta calidad, aportan vitaminas y minerales que las hacen más interesantes que el las almejas y los mejillones.

"Las almejas son una opción muy buena por su alto contenido en hierro y porque son ricas en vitamina B12, estupendo para el sistema nervioso y el metabolismo. Además, aportan calcio y potasio. Perfectas para reforzar nuestras defensas, proteger el corazón y mantener una buena salud ósea y dental", ha señalado la vicepresidenta del CODiNuCoVa.

En el caso de los mejillones, "son un alimento de proximidad y temporada en la Comunitat Valenciana y, además, nos aporta vitamina B12, fósforo, manganeso, selenio y hierro, además de su alto contenido en omega 3".

Además del marisco, los pescados son otro de los alimentos más comunes en las mesas navideñas. En este caso, la recomendación de los profesionales de la nutrición es apostar por los blancos como pueden ser la lubina o el besugo.

"Son muy buenas opciones porque tienen proteínas de alta calidad, vitaminas como la A o la D, además de minerales como el yodo o el selenio. Si queremos algún pescado más graso podemos incluir el salmón o la caballa que, además, tienen alto contenido en omega-3. Además, es destacable que el besugo está ahora mismo de temporada, por lo que será más económico y de calidad", ha indicado Inés Pérez, vicetesorera del Colegio Oficial.

Y en lo que respecta a las carnes, las dietistas-nutricionistas recomiendan escoger aquellas con menor cantidad de grasa y mayor aporte de proteína, es decir, carnes magras. Entre las más saludables y nutritivas, se encuentran opciones como el pavo, el pollo o el conejo. "El pavo podría ser la elección navideña más saludable. Destaca por su contenido de grasa extremadamente bajo. El conejo es también una de las carnes más magras que hay y es rico en omega-3 y omega-6", ha recomendado Tormo.

Pero esto no es todo, acompañar estos productos con una guarnición de verduras y hortalizas de temporada y de proximidad es el complemento "perfecto" para completar los menús. "Alcachofas, apio o la endibia puede ser una buena guarnición para las carnes. Otras opciones pueden ser el nabo o las pencas, al vapor o estofadas. La acelga, la coliflor, las espinacas o el puerro", ha apostillado María Tormo.