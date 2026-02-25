El COEV reconoce a Josep Oliu como Directivo del Año 2025 su gestión al frente del Sabadell

Archivo - Imagen de archivo de Josep Oliu - EUROPA PRESS - Archivo

El Colegio de Economistas de Valencia (COEV) ha acordado reconocer al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, con el galardón 'Directivo del Año' 2025, por su gestión al frente de la entidad y consolidarla "como referencia" en el ámbito nacional y europeo, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los economistas premian con ello "su capacidad de gestión, visión y determinación para mantener la independencia de la entidad tras la segunda OPA y demostrar su fortaleza en el sector bancario".

Así, señalan que, bajo su dirección, ha conseguido la transformación de la compañía "alcanzado hitos relevantes en términos de crecimiento y calidad, reforzando el compromiso de proximidad con el cliente, la innovación y situando al usuario en el centro de la propuesta de valor".

A juicio del COeV, Oliu es "un referente, y ejemplo, por sus valores y esfuerzo". El acto de reconocimiento será el próximo 9 de marzo a las 17.00 horas en el hotel Only You de Valencia, donde el responsable del Banco Sabadell pronunciará la conferencia 'Reflexiones sobre la competitividad en la banca'.

Los economistas valencianos crearon el premio al directivo del año con el propósito de distinguir anualmente al "más destacado en el entorno empresarial o institucional". El galardón nació en 2018 y que se vio interrumpido por la pandemia en los años 2020 y 2021, si bien recobró fuerza en las ediciones posteriores.

El primero de los reconocimientos fue para el presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri; el siguiente, a Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal; también a Tobías Martínez Gimeno, por el trabajo que ha realizado dirigiendo el crecimiento de Cellnex. En 2024 a Laura Ros, como directora general de Volkswagen Group y el año pasado recayó en el expresidente de Telefónica José María Álvarez Pallete, por su destacada trayectoria profesional.