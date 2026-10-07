Cofrentes notifica al CSN la parada automática del reactor ante el cierre de las válvulas de control de una turbina

Archivo - Imagen de archivo de la central nuclear Cofrentes (Valencia) - CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada automática del reactor debido a la actuación de su sistema de protección ocasionada por el cierre de las válvulas de control de la turbina principal.

Según ha informado el CSN en un comunicado, el origen se encuentra en el fallo de una fuente de alimentación, situada en la sala de control, que alimenta elementos de actuación de varios sistemas de seguridad. El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, en la población, ni en el medio ambiente, ha apuntado el Consejo,

Como consecuencia del fallo de la fuente de alimentación eléctrica, se han generado diversas actuaciones y señales que han producido la actuación de diversos sistemas y equipos de seguridad, entre ellos, el cierre de las válvulas de control de vapor principal de la turbina, que ha provocado la actuación del sistema de protección del reactor.

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que está pendiente de su clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).