El colectivo MAV pide al Bellas Artes que priorice las obras de autoría femenina en su programa de compras

Afirma que las obras de artistas mujeres solo representan el 0,4% por lo que ofrece una "visión incompleta" de la historia del arte

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) se ha dirigido al Museo de Bellas Artes de València, con motivo del nuevo reordenamiento de la colección del espacio, para reclamar que reintegre en esta reorganización piezas que figuraban en la Sala de las Artistas y que priorice las obras de autoría femenina en su programa de compras.

La entidad ha apuntado en un comunicado que las obras de artistas mujeres apenas representan el 0,4 por ciento de las expuestas, por lo que “ofrece una visión incompleta y parcial de la historia del arte y no concuerda con las demandas de igualdad presentes en la sociedad”.

El colectivo MAV, que valora en su escrito la "sensibilidad manifestada por su actual dirección ante la construcción de relatos expositivos que incluyan la memoria creativa de las mujeres", ha mostrado su "sorpresa" porque en este nuevo ordenamiento "solo se incluyan tres obras realizadas por mujeres": 'La chula', de María Sorolla; 'La matanza de los inocentes', de Rosario de Velasco y 'Retrato de mujer', de la escultora Emilia Torrente, que considera que son "tres magníficos ejemplos de autoría femenina" pero resultan "del todo insuficientes".

"Somos conscientes que la exposición de la colección de un museo está sujeta a cambios y confiamos que, además de estas tres obras, vuelvan a mostrarse las piezas que figuraban junto a ellas en la llamada Sala de Artistas abierta en 2022". La entidad ha citado el óleo 'París, vista desde Suresnes', de Adrienne Guillou y las obras de la valenciana Elena Carabia, 'Paisaje' y 'Un banco en el parque', así como el busto 'Muchacha latina' de la artista vinculada a la renovación vanguardista Marthe Spitzer, "ilustrativas de la conquista del espacio público por parte de las mujeres, cuya exhibición satisfacía de forma patente el interés público".

La asociación sostiene que el problema "radica en la política de compras". "Hoy en día resulta inasumible por la sociedad que en las últimas adquisiciones del museo solo figure, salvo error, una mujer: la artista Margarita Caffi, perteneciente a la colección Lladró, cuando una consulta a las bases de datos, catálogos de subastas y publicaciones evidencia que hay obras de artistas en el mercado".

MAV cree "imprescindible" que el museo "se comprometa a subsanar este tremendo desequilibrio, que priorice las obras de artistas mujeres en su programa de compras y que paralelamente promueva una política activa de donaciones, depósitos, legados o daciones en pago que permitan completar la colección".

En esta línea, ha insistido en que "la presencia residual de las artistas en esta y, consecuentemente en su exposición permanente, ofrece una visión incompleta y parcial de la historia del arte y no concuerda con las demandas de igualdad presentes en la sociedad".

La asociación asegura que entiende "la dificultad" de que los museos históricos tengan colecciones "paritarias" ya que "numéricamente hablando ha habido más hombres que mujeres participando el sistema artístico por razones de sobra conocidas" pero incide en que la reciente historiografía "revela la alta participación de las artistas en las exposiciones y en la vida artística del XIX, más intensa todavía más en las tres primeras del XX".

REFLEXIÓN CRÍTICA

Por tanto, hace hincapié en que el museo, hoy en día, "no refleja lo realmente ocurrido, sino el tamiz que dejaba siempre en los márgenes a las mujeres". "La modernización de España, de la Comunidad Valenciana, no hubiera tenido lugar sin la irrupción de las mujeres en la vida pública y profesional. Sin mujeres no hubiera habido modernidad", ha insistido la entidad, que propone además que "se complete la reflexión crítica sobre las ausencias y sobre cómo se han venido interpretando sus fondos e identifiquen los sesgos de género y los estereotipos que estos promueven".

La asociación cree "necesaria más investigación crítica sobre las artistas y sus obras, y sacar a la luz mediante exposiciones el conocimiento obtenido. En sus 130 años de historia, no consta que el museo haya dedicado ninguna exposición individual a una artista mujer. Ojalá tengamos esta oportunidad durante su mandato".

La Asociación Mujeres en las Artes Visuales reúne a más de 700 artistas, historiadoras, comisarias y gestoras del mundo del arte --108 en la Comunitat Valenciana-- y su objetivo es impulsar el reconocimiento y visibilidad del talento de las artistas y promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres dentro de nuestro sector, exigiendo la aplicación del artículo 26 de la Ley de Igualdad.