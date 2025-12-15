Archivo - El colectivo nyamnyam propone una instalación performativa en La Mutant inspirada en Raymond e Isadora Duncan - @MOSKCAT - Archivo

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El colectivo nyamnyam propone en La Mutant de València la instalación performativa 'Cinemática', que los días 19 y 20 de diciembre propone una revisión del recorrido vital de Raymond e Isadora Duncan, pioneros estadounidenses de la danza contemporánea y admiradores del mundo clásico.

En esta pieza transdisciplinar se realiza "un ejercicio de arqueología especulativa en torno a la gestualidad y el trabajo de los oficios artesanales". Es una pieza que "especula alrededor de la gestualidad de las herramientas y actividades que ya no podemos recordar o quizás todavía no existen", explican los responsables del espacio cultural en un comunicado.

'Cinemática' es un proyecto que opera desde el lenguaje y la narración oral, generando un relato poético que entrelaza tres viajes separados en el tiempo y el espacio. Se sitúa en la intersección entre lo instalativo y lo performativo, tomando forma a través de la música experimental, el vídeo, la narración, la danza y las artes vivas.

"'Cinemática' refleja de forma muy clara la línea de trabajo de La Mutant, centrada en apoyar proyectos de artes vivas que investigan y combinan distintos lenguajes escénicos -ha declarado la directora artística del teatro municipal, Tatiana Clavel-. Para el centro es fundamental generar y consolidar vínculos de trabajo con colectivos como nyamnyam, cuyo proyecto articula creación, pensamiento y residencia artística como parte inseparable de su práctica".

La propuesta de Ariadna Rodríguez y Iñaki Álvarez sube al escenario del centro municipal de artes vivas a Iver Zapata, Elena Carvajal, Anat Bosak, Dani Moreno Roldán y Estel Boada. La puesta en escena se resuelve con un espacio intermedia entre público e intérpretes.

La instalación performativa se centra en la genealogía de los movimientos desde perspectivas que incorporan lo coreográfico, lo espacial, lo musical, lo relacional, lo social y lo sobrenatural.

'Cinemática' es también 'una síntesis notable de los movimientos del trabajo y la vida cotidiana', una teoría que desarrolló Raymond Duncan, a inicios del siglo XX. Desde una aproximación crítica y no epistemológica, se ha desarrollado una investigación de largo recorrido que resignifica este legado.

PÚBLICO PROFESIONAL

Como parte de esta colaboración, el viernes 20 por la mañana se celebrará en La Mutant una jornada dirigida a público profesional junto al colectivo nyamnyam, concebida como un espacio de intercambio y reflexión colectiva en torno a las residencias artísticas y los procesos de creación.

A este respecto, Clavel ha valorado: "Este tipo de colaboraciones permiten sostener los procesos más allá del momento de la exhibición, favorecen el intercambio continuo y refuerzan una red de complicidades que sitúa a La Mutant como un espacio de apoyo, diálogo y circulación de las prácticas artísticas contemporáneas".