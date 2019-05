El colectivo 'València no està en venda' cuelga una pancarta con el lema "NO a la ZAL" en el Parque Gulliver

PER L'HORTA

Publicado 09/05/2019 20:09:15 CET

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Marfull de Acció Ecologista Agró ha colgado en el Parque Gulliver ubicado en el antiguo río Túria una pancarta con el lema "NO a la ZAL" para dar apoyo a la manifestación convocada en el marco de la campaña 'València no està en venda' que reivindica "la oposición social a este proyecto anulado por la justicia en diversas ocasiones", según ha informado la plataforma Per l'Horta en un comunicado.

La entidad ha indicado que el lugar escogido para protestar contra la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) planteada en el espacio de La Punta "sirve como alegoría para reivindicar la lucha de la sociedad civil contra los gigantes de la especulación urbanística" y llamar a la manifestación que tendrá lugar el 11 de mayo a las 18 horas en el Parterre.

"En el actual contexto de cambio climático, esta acción invita a la reflexión al situarse en un parque rodeado de niñas y niños, herederos del modelo de ciudad que estamos construyendo en la actualidad", ha apuntado la organización, que forma parte de los más de 130 colectivos adheridos a la campaña 'València no està en venda'.

Por otro lado, también ha recordado que la Plataforma Horta és Futur No a la ZAL "volverá a llevar el proyecto a los tribunales gracias a una estrategia de micromecenazgo" que ha obtenido más de 14.000 euros para "reclamar la paralización del Plan Especial con la intención de recuperar esta zona estratégica para València como conector entre el Parc Natural del Túria i l'Albufera a través de la ciudad".

De este modo, entiende que "tanto la destrucción del territorio como las luchas en defensa de la vivienda son dos caras de la misma moneda: el tratamiento del territorio y de la vivienda como una mercancía y no como un bien común".

Así pues, ha destacado que "esta campaña unitaria tiene como objetivo luchar contra la gentrificación de los barrios y la especulación de la vivienda, así como detener los proyectos urbanísticos en marcha que pretenden destruir más territorio, como es el caso del Pla Especial de la Zal en La Punta, la ampliación de la V21 o el PAI de Benimaclet".