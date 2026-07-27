Colectivos LGTBIAQ+ acusan a Vox de querer "alterar en silencio" sus derechos con enmiendas a ley de acompañamiento

Archivo - Manifestación del Orgullo en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 colectivos LGTBIAQ+ han suscrito un comunicado conjunto en el que denuncian que las enmiendas presentadas por Vox a la ley de acompañamiento para modificar la Ley 23/2018 de Igualdad LGTBI pretenden "alterar en silencio el marco de derechos del colectivo".

En su nota, las entidades protestan contra las enmiendas presentadas por Vox a la ley de acompañamiento para modificar la Ley 23/2018 de Igualdad LGTBI, de manera similar a como actuaron con la ley trans valenciana, que actualmente "está en vigor de nuevo gracias al recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno español presentó ante el Tribunal Constitucional".

Consideran que "esta maniobra busca vaciar la ley, eliminar garantías específicas y alterar en silencio el marco de derechos del colectivo, sin someterse al debate público ni a la interlocución con las entidades que históricamente han sostenido las políticas de igualdad en esta comunidad".

"Las enmiendas presentadas por Vox quieren cambiar los términos específicos 'LGTBI' por otros genéricos como 'todas las personas' o 'cualquier tipo de discriminación'". En este sentido, las entidades denuncian que "es un ataque estructural que pretende borrar la especificidad LGTBI de las políticas públicas y reducir nuestros derechos a fórmulas genéricas que no garantizan nada".

Por su parte, exigen "la convocatoria urgente del Consejo Consultivo LGTBI como espacio democrático" para dar respuesta a "esta agresión institucional que pone en riesgo derechos fundamentales", al tiempo que reclaman la comparecencia de la consellera Susana Camarero, como presidenta del órgano, para que "dé explicaciones al movimiento asociativo por las decisiones políticas adoptadas por su gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya".

También advierten de que no aceptarán "ningún desprecio institucional más, ni más maniobras para silenciarnos, ni que se imponga un retroceso sin resistencia".

CONCENTRACIÓN ANTE LES CORTS

Por eso, convocan una concentración ante Les Corts el próximo jueves, 30 de julio, a las 20.30 horas. Recuerdan que "desde que el Partido Popular gobierna la Generalitat, se ha desplegado una estrategia sistemática de desactivación de los espacios de participación del colectivo LGTBI que no le son afines".

Esto colectivos indican que la enmienda XI079323 modifica los artículos 24 y 25 y "elimina la obligatoriedad de incluir la igualdad LGTBI en los proyectos educativos", decisión que queda a discreción de los consejos escolares, lo que supone dejar "atrás a quienes más necesitan la protección de las instituciones y que el acoso escolar por LGTBIfobia deje de tratarse de manera específica".

También aluden a la enmienda XI079324, que modifica el artículo 38, vacía de contenido el actual Espacio de la memoria LGTBI --que ya cambió del nombre original de l'Armari de la memòria-- para pasar a llamarse Espacio de memoria y libertad, combatiendo las discriminaciones de manera general.

"No permitiremos que se borre esa historia", dicen las entidades, que subraya que esta es una comunidad que "ha sido referente en derechos LGTBI gracias a la participación activa de su tejido asociativo".

Sobre la enmienda XI079325 advierten que "pide la derogación del artículo 14, que obliga a la Generalitat a crear viviendas para el acogimiento temporal de personas LGTBI en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad extrema, como las personas jóvenes expulsadas por sus familias, las mujeres trans o la gente mayor". Las entidades defienden "la dignidad, la igualdad y el derecho de todas las personas a vivir libres de discriminación".

Las organizaciones firmantes del comunicado son las siguientes: Lambda, FELGTBI+, Sumant C. V., la Peña valencianista LGTBI, Diversitat Alacant, Ververipen, Chrysallis Asociación de familias de infancia y juventud trans, Marietes de l'Eliana, Blendy Asociación LGTBIQA+ de Castelló, Sense diferències de Quart de Poblet, Queer Castelló, Vila Diversitat, Temis Asociación LGTBIQ+, Vall Diversa Associació LGTBIQ+ de la Vall d'Albaida, Club Esportiu LGTBI+ Dracs València y Colors de l'horta, Dimove Elche.

Completan la lista Mirall Camp de Túria, CLGS Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de Safor, Arc de Sant Martí LGTBI+ de Xàtiva, Galesh, Gailes, Espacio de Diversidad LGTBI+ del Centro Arrupe i el Club Esportiu LGTB+ Samarucs València son las entidades que firman este comunicado.