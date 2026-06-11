El Colegio CEU San Pablo Valencia inaugura sus nuevas instalaciones tras una renovación integral de 18 millones de euros

Colegio CEU San Pablo Valencia - CEU

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio CEU San Pablo Valencia ha inaugurado este jueves sus nuevas instalaciones tras culminar un "ambicioso" proyecto de renovación integral del centro que ha supuesto una inversión de 18 millones de euros, la transformación de más de 17.000 metros cuadrados de espacios educativos y la adecuación de más de 36.000 metros cuadrados de zonas deportivas y jardines.

Esta actuación sitúa al colegio entre los complejos educativos "más avanzados y completos" de la Comunitat Valenciana, según ha destacado el CEU en un comunicado, en el que ha resaltado que las nuevas instalaciones permiten dar respuesta al crecimiento del centro y "consolidar una oferta educativa completa" desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

El colegio incorpora espacios específicos para el primer ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) y nuevas aulas adaptadas al desarrollo del Programa del Bachillerato Internacional para reforzar su apuesta por una educación "global e innovadora". Uno de los principales valores de la transformación, asegura el centro, es la creación de espacios especializados que favorecen metodologías activas y experiencias de aprendizaje "más prácticas, colaborativas e interdisciplinarias".

El nuevo campus cuenta con laboratorios de ciencias, aulas de arte y plástica, espacios STEAM, talleres Maker, aulas de música e idiomas y un innovador Aula de Oratoria destinada a potenciar competencias "cada vez más relevantes" para el futuro de los alumnos, como la comunicación, el liderazgo, la capacidad de argumentación o la expresión en público.

La renovación también ha permitido crear nuevos espacios de encuentro y convivencia "que enriquecen la vida escolar". Entre ellos destaca el Ágora, una gran superficie cubierta de más de 2.000 metros cuadrados concebida como el "corazón del colegio" y destinada a albergar actividades culturales, encuentros, exposiciones, celebraciones, eventos deportivos y actos de toda la comunidad.

El campus incorpora asimismo una nueva capilla con capacidad para más de 120 personas, concebida como un espacio de crecimiento espiritual y acompañamiento, en línea con la identidad propia del proyecto educativo CEU. A ello se suma un salón de actos completamente renovado y dotado con tecnología audiovisual de última generación.

EDUCACIÓN INFANTIL Y DOS COMEDORES CON COCINA PROPIA

La etapa de Educación Infantil cuenta también con espacios singulares específicamente diseñados para favorecer el desarrollo integral de los más pequeños. Entre ellos destacan el Aula Mágica, orientada a la estimulación sensorial y al aprendizaje experiencial, y El Bosque, un entorno inspirado en la naturaleza que fomenta la exploración, la creatividad y el descubrimiento.

La transformación incluye dos amplios comedores escolares con cocina propia, nuevas zonas de trabajo colaborativo, espacios para actividades extraescolares y una importante ampliación de las áreas verdes y deportivas del campus. Todo el conjunto ha sido concebido para ofrecer entornos "más confortables, accesibles y sostenibles, incorporando soluciones tecnológicas avanzadas que mejoran la eficiencia energética y el bienestar de alumnos y docentes".

El acto de inauguración celebrado este jueves ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts; el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza; el obispo auxiliar emérito de Valencia, Javier Salinas; el vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, José Masip Marzá; el director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello; el director del Área de Colegios CEU, Carlos Ortiz; y la directora del centro, Amparo Arbiol.

Bullón de Mendoza ha resaltado el valor de los colegios como "la primera gran etapa del proceso educativo" y ha destacado la importancia de la labor educativa "en un contexto de profundos cambios sociales y tecnológicos". "Cuanto más tecnológico es el mundo, más necesario resulta formar personas capaces de pensar por sí mismas y de tener criterio", ha afirmado.

En este sentido, ha agradecido el compromiso de docentes y familias y ha resaltado que la misión educativa del CEU "sigue siendo acompañar a los alumnos en su crecimiento académico y personal, transmitiendo los valores del humanismo cristiano que inspiran el proyecto educativo de la institución".

Por su parte, Orts ha remarcado la "estrecha relación que une al CEU con la ciudad desde hace décadas" y ha apuntado que la institución forma parte de la identidad del municipio. "La presencia del CEU constituye uno de los elementos que más contribuyen a proyectar el nombre de Moncada dentro y fuera de nuestra ciudad", ha señalado, y ha añadido que esta actuación representa "una inversión en conocimiento, oportunidades y progreso" para toda la comunidad.

Durante su intervención, la directora del colegio, Amparo Arbiol, ha puesto de relieve el papel que desempeñan los espacios educativos en el proceso de aprendizaje y ha comentado que, aunque las instalaciones representan "una transformación sin precedentes, lo más importante de un colegio no puede medirse en metros cuadrados, sino en su capacidad para seguir siendo un lugar donde cada alumno pueda crecer, descubrir quién es y desarrollar todo su potencial".

"Con esta actuación, el Colegio CEU San Pablo Valencia culmina una de las mayores transformaciones de su historia y refuerza su compromiso con una educación innovadora, personalizada e integral, poniendo a disposición de las familias unas instalaciones preparadas para acompañar el crecimiento académico, personal y humano de las nuevas generaciones", ha valorado.