La Comandancia de Alicante celebra los 182 años de la Guardia Civil con reconocimientos a agentes veteranos y en activo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Alicante ha conmemorado este miércoles el 182 aniversario desde su fundación en 1844 en un acto institucional que ha presidido el coronel Francisco Poyato Sevillano, jefe de la Comandancia, y en el que se han entregado reconocimientos a agentes veteranos y en activo.

La cita ha contado con la asistencia del subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otras autoridades e invitados, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Un año más, algunos de los protagonistas han sido los guardias civiles veteranos, personal en situación de reserva y retiro, que han acudido como invitados. Diez de ellos, que han pasado en el último año a la situación de reserva o de retiro, han recibido una mención especial como "reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada durante su carrera profesional".

También se ha condecorado a otros 25 agentes, a los que se ha otorgado la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Uno de ellos ha sido el capitán Juan Company Pérez, que ha cesado recientemente en el mando de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de Alicante, especializada en la intervención operativa de la provincia.

En la actualidad, Company Pérez está prestando servicio como segundo jefe de la Compañía Territorial de Ibi. Ingresó en el cuerpo como guardia alumno hace 32 años y a lo largo de estos años ha recibido "numerosas felicitaciones, distinciones y reconocimientos por su labor". El capitán ha dirigido unas palabras de felicitación a sus compañeros veteranos y al resto de condecorados, apuntan desde la Benemérita.

También se ha homenajeado al guardia civil retirado Antonio Cabello Jurado, de 96 años, y que ingresó en el cuerpo en 1951, alcanzando el empleo de capitán. El coronel lo ha obsequiado con un diploma y un trofeo, además de la copia de varios documentos históricos de su carrera profesional que obran en la sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior.

Se trata del expediente de ingreso del aspirante, la hoja de servicios del guardia civil y un resumen de la hoja. Estos son, según el instituto armado, "tres documentos históricos dotados de gran valor personal".

RECUERDO A LOS AGENTES FALLECIDOS EN HUELVA

El acto, celebrado en la Comandancia de Alicante, ha tenido lugar coincidiendo con el día de la Fundación de la Guardia Civil, un 13 de mayo de hace 182 años. El coronel ha recordado especialmente a los guardias civiles Jerónimo y Germán, fallecidos en Huelva el pasado 8 de mayo: "Cayeron en el cumplimiento del deber, entregando lo más preciado que tenían, su vida".