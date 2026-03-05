Un comandante de la UME afirma que a las 19 horas trasladó al Cecopi que el barranco del Poyo se había desbordado

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que sobre las 19 horas trasladó a técnicos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que el barranco del Poyo se había desbordado.

Así se ha pronunciado este comandante en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

En líneas general, el testigo ha narrado unos hechos similares a los que describió ayer un compañero suyo de la UME ante la jueza, aunque ha apuntado que trasladó a técnicos del Cecopi que el barranco del Poyo se había desbordado en l'Horta Sud sobre las 19 horas.

Desde el inicio, ha explicado que llegó a la reunión del Cecopi sobre las 16.30 horas, al mismo tiempo que su compañero, y allí estaba en ese momento el exjefe de Bomberos José Miguel Basset.

La reunión arrancó, según ha indicado, con una exposición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y luego fueron hablando el resto de integrantes, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Inicialmente se hablaba de la presa de Forata y Basset hizo referencia a los rescates en Utiel (Valencia).

Fue la CHJ la que, según ha dicho, introdujo el tema de Forata y hablaron de los escenarios 1 y 2. A partir de las 19 horas se pasó a escenario 3, posibilidad de rotura, ha explicado. Preguntado por si sobre las 17 horas, al comienzo del encuentro, se hablaba del Poyo, el testigo ha explicado que desde la Confederación dijeron que había subido el caudal pero "sin preocupación".

El testigo ha explicado que al inicio de la reunión no se propuso por Pradas o Argüeso ninguna medida a adoptar porque no había ninguna preocupación por los caudales en el Cecopi. "La preocupación por Forata fue después de las 19 horas", ha dicho.

Ahí fue cuando se barajó si hacía un confinamiento de la población o una evacuación. Y también a esa hora, sobre las 19 horas, se habló de la posibilidad del Es Alert a las personas que pudieran estar afectadas por la rotura de Forata.

"Hubo una especie de coloquio sobre la redacción del mensaje entre Pradas, Basset... Entraban y salía de la sala. No sé qué se comentaba fuera", ha señalado, para agregar que el debate era cómo redactar el texto.

Redactado el Es Alert, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, lo leyó a todos. "Esa lectura fue sobre las 19 horas y se envió a las 20.11 horas". El testigo desconoce por qué pasó tanto tiempo hasta el envío.

A las 19 horas, ha dicho, también se declaró la situación 2 de la emergencia para Hoya de Buñol, que está en la cabecera del barranco del Poyo, y el testigo lo trasladó a técnicos del Cecopi. Le comentó a Jorge Suárez la "necesidad" de esa situación 2 para poder actuar en toda la provincia.

Preguntado por si había alguna noticia, aunque fuera a nivel particular, sobre la situación, ha dicho que llegaba información a título particular y se comentaban. Estaban presentes Pradas y Argüeso, ha manifestado.

Por otro lado, el testigo ha narrado que hubo un parón en el Cecopi que decretó Pradas y se reinició sobre las 19 horas. "La consellera salía y entraba de la sala", ha indicado, para agregar que los que estaban conectados al encuentro, como Aemet o la CHJ, "cuando se hizo el parón los desconectaron". Esta desconexión pasó también después del primer Es Alert de las 20.11 horas y tras el de las 20.57 horas.

Cuando llegó el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón al Cecopi, se informo del ámbito de competencia de cada uno. "Ahí terminó la reunión". Luego fue la comparecencia en televisión del 'expresident'.

INTERVENCIÓN DE LA UME

El testigo se ha referido también a la intervención de la UME el día de la dana y ha expuesto que la primera petición se hizo para Utiel-Requena.

Ha indicado que los elementos de primera respuesta cruzaron la autovía y pudieron llegar a la zona pero el caudal impedía el paso más tarde. La segunda petición fue para toda la provincia.