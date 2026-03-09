La comedia 'Inmaduros' apuesta por las segundas oportunidades en el Teatre principal de Castelló

Archivo - Inmaduros en el Principal de Castelló - ENRIQUE CIDONCHA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRES) -

El Teatre Principal de Castelló pone en escena la comedia 'Inmaduros', escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo. La obra, que se representa el miércoles 11 de marzo, a las 19.00 horas, ofrece "una mirada fresca y humorística sobre temas universales como la amistad, las segundas oportunidades y la eterna juventud emocional", explica el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

La historia gira en torno a Alfi y Fideo, dos hombres mayores de 50 años con personalidades opuestas, que comparten una entrañable inmadurez que les llevará a vivir situaciones tan inesperadas como reveladoras. A lo largo de la obra, ambos descubren que la verdadera madurez quizá consista en aceptar quiénes somos y valorar la fuerza de los vínculos afectivos.

El elenco está encabezado por el popular actor y presentador Carlos Sobera, junto a Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón, quienes dan vida a una galería de personajes cargados de humor, complicidad y humanidad.

La dirección corre a cargo de José Luis Iborra, quien define 'Inmaduros' como "una comedia y un retrato vodevilesco sobre la masculinidad en su estado más primitivo". Para el director, este montaje supone un regreso a la comedia "en su estado más puro". La obra está producida por Arequipa Producciones.

Por otra parte, el Institut Valencià de Cultura informa de que, durante las fiestas de la Magdalena, mantiene abiertas las exposiciones temporales en el Museu de Belles Arts de Castelló y Espai d'Art Contemporani de Castelló.

Así, el Museu ofrece los últimos días para ver la exposición dedicada a Paolo da San Leocadio. La muestra, abierta hasta el 15 de marzo, permite apreciar tanto la calidad artística de sus obras como su papel decisivo en la introducción del primer Renacimiento llegado directamente de Italia a España.

Por otra parte, el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), ofrece la exposición 'The Rise & fall of Erik Schmidt'. La muestra del artista alemán ofrece una amplia selección de obras realizadas en distintos medios como pintura, dibujo, vídeo, fotografía, performance y collage, que permiten adentrarse en el universo personal y cambiante de Schmidt.

El EACC organiza, con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, visitas guiadas para todos los públicos, los sábados sin necesidad de reserva previa, en dos horarios: de 11.00 a 12.00 horas y de 12.30 a 13.30 horas.