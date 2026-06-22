Comienza el rodaje en València de '¿A quién le importa?', el documental que recorre la vida de Carlos Berlanga

Comienza el rodaje en Valencia de un documental sobre Carlos Berlanga participado por À Punt - À PUNT

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

'¿A quién le importa?', el rodaje del documental que recorre la vida, obra y legado del artista, compositor, cantante y pintor Carlos Berlanga, ha comenzado en València. Dirigido por Eva Vizcarra y Manel Arranz, la película explora la dimensión artística y personal a través de testimonios exclusivos, imágenes de archivo y abundante material inédito de una de las figuras "más singulares e influyentes de la cultura española contemporánea".

El largometraje documental, producido por Sunrise Pictures, cuenta con la participación de À Punt y RTVE, así como con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y del Institut Valencià de Cultura (IVC), según ha informado la cadena valenciana en un comunicado.

El rodaje se desarrolla entre València y Madrid, dos ciudades "estrechamente vinculadas" a la historia personal y artística de Carlos Berlanga, pieza "clave" de la Movida madrileña y autor de algunas de las canciones "más emblemáticas" del pop español.

La película contará con la participación de destacadas personalidades de la cultura española como Pedro Almodóvar, Nacho Canut, Alaska, Mario Vaquerizo, Pablo Syced, Mauro Canut o Rafa Cervera, entre otros, además de los testimonios de miembros de su familia como sus hermanos José Luis Berlanga y Fernando Berlanga. El proyecto incluirá también una colaboración especial de Jorge Berlanga, sobrino del artista, en la que aportará una mirada "íntima y cercana" al relato.

La producción recuperará material audiovisual y documental inédito que contribuirá a construir un retrato "más completo de uno de los creadores fundamentales de la cultura pop española". La música tendrá un papel "esencial" en la narración, de manera que contará con las canciones del compositor.

Además, el documental incorporará un tema original creado específicamente para la ocasión e inspirado en el característico estilo del artista. El tema original titulado 'Bailo mientras lloro' está compuesto por los músicos valencianos Raquel Adalid y Xema Fuertes.

Su estreno en salas de cine está previsto para 2027. '¿A quién le importa?' busca acercar al público la dimensión artística y humana de un creador "irrepetible", "cuyo legado continúa siendo una referencia imprescindible para entender la música y la cultura española de las últimas décadas".